Отказ Украины от «Минска» вызвал недовольство Берлина и Москвы

16.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации и канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковали Украину за попытку пересмотреть «Минские договоренности».

Об этом сообщает пресс-служба российского лидера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телефонный разговор между главами государств состоялся накануне по инициативе немецкой стороны.

«Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание Минских договорённостей. Подчёркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс. С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер».

Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер министр, министр по «реинтеграции» Алексей Резников заявил, что Украина не будет выполнять «Минские договоренности» в том виде, как они были подписаны предыдущим руководством и поддержаны резолюцией Совета безопасности ООН.