Отказ заключенных женщин из ДНР ехать на Украину вызвал бешенство у нацистов

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские составители списков на обмен заключенными с республиками Донбасса должны понести ответственность за включение туда людей, отказавшихся от переезда на украинские территории.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-боевик «АТО», бывший главарь нацбата «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такую реакцию националиста вызвал отказ ехать на Украину Ольги Терлецкой и Марины Волковой, отсидевших в СИЗО ДНР по обвинению в шпионаже.

«Ну вот, две шкуры, которые были в списках на обмен (по которым мы отдали «беркут» и других убийц) и которые отказались покидать Донецк – теперь на «Мусоротворце». А если бы они приехали, то были бы героинями, получили бы квартиры и много денег от государства (из нашего кармана).

Три вопроса:

1. Кто понесет ответственность за составление таких списков.

2. Почему вместо наших реальных военнопленных, которых пытают в подвалах ЛДНР, согласились забирать заведомо сепарш.

3. Сколько еще будет работать помойка под названием «Миротворец», – бесится нацист.

Отметим, что Волкова и Терлецкая отказались от обмена, объяснив это тем, что на Украине им «делать нечего».

Кроме того, женщинам дали «второй шанс», и теперь уголовному преследованию они подвергаться не будут.