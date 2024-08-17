Отказалась вешать табличку карателю ВСУ — в Одессе скандал с увольнением директора школы

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В Одессе — очередной беспредел в отношении учителей, пытающихся сохранить здравый смысл и психику детей в условиях адской украинизации, помноженной на могилизацию.

Директор школы №32 была уволена за то, что отказалась вешать на фасад вверенного ей заведения мемориальную доску карателю ВСУ. И не просто уволена, а в городе случился «вселенский» скандал.

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Начальник департамента образования Елена Буйневич — в недавнем прошлом завсегдатай пушкинских чтений и паустовских вечеров — подала этот произвол через новые жовто-блакытные очки:

«Так стыдно за свою любимую работу мне еще никогда не было… На встрече с семьями погибших Героев узнала, что семье отказали в установлении мемориальной доски на здании школы. С недопустимыми формулировками об эмоциональном состоянии детей. Ситуация просто… Мои извинения жена приняла. Работаем со школой. Пока руководитель отстранен, до полного выяснения ситуации… Это очень больно признавать. Но для этого мы и живые люди, чтобы исправлять свои грехи».

По словам вдовы «хероя», решившей увековечить мертвого супруга именно на здании школы (дурки, как мы помним, претерпели масштабное сокращение), директор обосновала свой отказ моральным состоянием детей.

«Она мне сказала: «В нашей школе учится 1200 учеников. И если будет много табличек, черных этих… это ж не кладбище. Они будут нагнетать моральное состояние наших детей».

На самом деле — даже никакой антиукраинской крамолы, а обычная логика — на кладбищах тоже не стоят парты (хотя скоро появятся — как памятники свежемогилизированным подросткам).

Но вдова не угомонилась:

«Боже, вы себя слышите? Вы наоборот должны быть гордыми за то, что в вашей школе учились настоящие мужчины».

В копилку к сказанному остается добавить, что речь идет даже не о могилизорованных против воли и сгинувших в мясорубке последних двух лет, а о карателе Донбасса, на что бывшая пушкинистка и действующая чинуша «по образованию» Буйневич — дабы отмыться перед Киевом — тут же изошлась поносом (словесным), сочинив тупой стих, и выложила его в Фейсбук (до появления соцсетей о слабоумии «поэтов» знали только их родственники — теперь все):

«Черная осень 14-го. В казармах школы живут добровольцы. На полях вокруг города гниют подсолнухи и погибшие. Солнце нагрето, как дыня в сожженном черноземе. Пойте без меня, — говорит он устало, и все поют».

(Уже упоминал, что дурки закрыты)

Так вот в 14-м году гибли как раз каратели — «добровольцы», чинуша сама написала. Такую гниль и отказалась увековечить уволенная директор школы…

Но в мэрии испугались, тем более и нацист Ганул загадил весь Интернет своими угрозами:

«Только представьте, какая директор этой школы «ждун», ее бы на подвал к службе Божьей [СБУ]. Трудно представить, чему такие педагоги могут научить детей».

В общем, так испугались, что тут же на всякий случай упразднили даже Почетную вахту памяти у мемориала Неизвестному матросу и Вечного огня, которую десятилетия несли одесские школьники. Еще мэр Труханов сильно любил с ними фотографироваться…

Вот только сколько бы продажные чинуши не писали поносных стихов, а нацисты не угрожали застенками гестапо, сколько бы не переименовывали улицы и не увольняли последних порядочных людей, а до сих пор почти все одесские школы носят имена пионеров-героев, естественно, с мемориальными табличками и мини-музеями их памяти. Закрытыми и задрапированными. Пока. Просто понаехавшие в Одессу нацисты об этом не знают. И не надо им подсказывать. А то ведь окажется, что увольнять придется директора каждой одесской школы. А впрочем, теперь, наверное, так и будет.