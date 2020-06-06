«Отказали все жизненно важные органы»: Украину отпоют под аплодисменты и марш Мендельсона – киевский эксперт

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Украины отказывают жизненно важные государственные органы, распад можно ожидать уже в скором времени.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог Алексей Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Украина] на грани не распада, а раздела внешними усилиями – и угасания. Угасания из-за неспособности функционировать, из-за отказа всех внутренних органов. Бывает человек, у него ещё типа какие-то функции – сердцебиение, дыхание сбивчивое, неритмичное, есть ещё, по формальным признакам жив, но все органы не работают, уже печень не работает, почки не работают, уже нежизнеспособен.

У нас происходит деградация государственного механизма, государственного организма как такового, и не работают, практически отказали жизненно важные органы – это и силовики, и фискальная система, это и бизнес, все взаимодействия, регионы, Центр – вот это перестаёт работать в сколько-нибудь приемлемом варианте. Когда отказывают печень, почки и всё остальное, что происходит с человеком? Венки под музыку», – заявил эксперт.

«Вы говорите, что мы ждём уже венки? Но кто-то же эти венки должен положить, музыку заказать?» – уточнил ведущий.

«Найдутся. Вокруг нас желающих поаплодировать и сыграть марш Мендельсона на наших похоронах хватает. И это не только Россия», – заверил Кочетков.