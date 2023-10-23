«Отказался защищать народ»: доверие к Зеленскому стремительно падает

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Президент Украины Владимир Зеленский встал на защиту коррупционеров, показав тем самым свое истинное лицо.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей публикации приходит председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«В СМИ просочилась информация, что Зеленский непублично призвал журналистов не поднимать тему украинской коррупции, особенно связанной с поставками в армию. Просьба есть просьба, но тогда украинским журналистам логично было бы попросить режим Зеленского не воровать. И, если уж команда Зеленского удержаться от воровства не может, то стоит попросить не вести на бойню обворованных людей, пожалеть их жизни», – пишет Медведчук.

Он напоминает, что Зеленский обещал своим избирателям прекратить войну, пообещав в своей инаугурационной речи сделать все возможное, чтобы в следующие пять лет украинцы «не плакали».

«Но сколько их плачет над могилами близких и на чужбине, вынужденно расставшись с родиной? Сколько украинцев плачет над своим нищим и бесправным состоянием? Логично было бы попросить Зеленского прекратить издеваться над Украиной и признать, что его политический курс, точнее, полное его отсутствие, привело к краху государства и гибели людей. Логично было бы спросить, куда деваются деньги, которые режим Зеленского, обычно без всякого закона, реквизирует у олигархов и попавшихся под руку простых людей, поскольку народу от этого легче не становится. Беднеют и богатые, и бедные, а богатеют приближенные к нему», – продолжает автор.

При этом политик отмечает, что журналистов, которые бы задали такие вопросы, на Украине не осталось.

«Зеленский их выгнал, посадил за решетку, как он это сделал с оппозицией, любыми несогласными людьми. Украину уже покинула половина населения, потому Зеленскому кажется, что несогласных с его политикой не осталось. Вот тут он ошибается. Его просьба стала достоянием общественности и вызвала возмущение не только на Украине. И что теперь Зеленскому делать? Посадить журналистов, которые слили информацию, или признать, что он защищал коррупцию? Нет сомнения, что с журналистами будет проведена «профилактическая работа», а некоторые из них потеряют доступ в офис президента, а может, и свободу. Но это никак не повлияет на то, что доверие к Зеленскому стремительно падает, раз он защищает не народ, а коррупционеров», – резюмирует Медведчук.