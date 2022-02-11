Отказаться от Приднестровья для России – все равно как бросить Калининград

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Судьба Молдовы не может не беспокоить Россию, если она считает себя крупной державой.

Об этом на youtube-канале Gagauznews заявил калининградский политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не скажу, что Молдова так уж нужна России, но ей не будет так уж просто от нее отказаться. Во-первых, Приднестровье, которое стопроцентно ориентировано на Россию. Отказаться от него все равно, как отказаться от Калининградской области. Во-вторых, такой регион как Гагаузия тоже ориентирован на Россию. В-третьих, значительный процент населения в остальной Молдове, несмотря на десятилетия западной пропаганды, унионизма, русофобии и действий соросят, все равно позитивно относится к России и голосует на выборах за те проекты, которые себя позиционируют как пророссийские, способные наладить диалог Кишинева с Москвой. Все это бросить и оставить погибать, если не может подобрать Румыния или кто другой, Россия не может, если она считает себя великой страной, державой. Поэтому как-то ей придется молдавский вопрос решать, чтобы не потерять самоуважение», – сказал Носович.

Однако заняться молдавскими проблемами вплотную, полагает эксперт, Россия сможет только после разрешения украинского вопроса.