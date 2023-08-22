Отказав России, Пашинян открыл ворота для новой войны

Нагорный Карабах продолжает оставаться в тисках блокады, в результате чего наступает настоящая гуманитарная катастрофа, но Баку не собирается ждать, рассчитывая принудить Ереван к окончательной капитуляции уже военными методами.

Об этом в своем новом материале пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Либеральная правящая верхушка Армении попыталась 16 августа использовать трибуну Совбеза ООН, чтобы на экстренном заседании осветить тему блокады Арцаха со стороны Азербайджана, но итоги задуманного оказались провальными – не принято даже итоговое заявление, не говоря уже о резолюции.

Подобное является жестким отрезвлением после многолетней официальной пропаганды уверявшей, что США, Великобритания и Франция являются некими гарантами безопасности Армении и обязательно придут на помощь населению НКР. И наплевать сейчас западным державам, что 120 тысячам жителей непризнанной республики грозит гибель.

А ведь это было главным лейтмотивом переговоров на антироссийском шабаше в Праге в октябре 2022 года, когда руководители ЕС и Франции клятвенно обещали Николу Пашиняну, что не допустят геноцида армян.

И в первую очередь, то что происходит – это логичный результат капитулянтской политики Никола Пашиняна по обсуждению мирного соглашения с Баку на условиях Запада, которое и предусматривало с самого начала сдачу Арцаха и армянского населения НКР на милость Ильхама Алиева.

Ереван попросту в угоду Брюсселю, Парижу и Вашингтону отказался тогда от варианта договора, предложенного Москвой, где определение окончательного статуса Нагорного Карабаха откладывалось на дальнюю перспективу, но сама республика сохранялась, как и присутствие российского миротворческого контингента.

Окончательным же шагом, который привёл к нынешней ситуации, стало как раз заявление Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, тогда как Баку со своей стороны ответного аналогичного жеста так и не сделал, видимо рассчитывая уже на территории самой Армении.

Более того, Ильхам Алиев отказался предоставлять какие-либо гарантии населению Арцаха и обсуждать это с кем-либо, в том числе и с Западом.

«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место», – заявил Алиев.

И что в итоге? Ситуация оказалась патовой, по московскому варианту, то есть по самому благоприятному для армян, переговоры прекратились, а в Нагорном Карабахе усугубляется гуманитарный кризис. Так, из-за блокировки Лачинского коридора 15 августа был отмечен первый случай смерти жителя Степанакерта именно от голода. Об этом прессе сообщил омбудсмен НКР Гегам Степанян.

«Около 30 тысяч детей, 20 тысяч стариков, 9 тысяч людей с инвалидностью и еще 2 тысячи беременных женщин оказались в самом уязвимом положении. У новорожденных детей нет молочных смесей, в которых они нуждаются. А из-за недоедания и отсутствия соответствующих витаминов резко увеличилось количество выкидышей среди беременных женщин. В июле это число увеличилось в четыре раза по сравнению с июнем», – проинформировал обмудсмен в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

И главное в Баку уверены, что за выстроенную систему гуманитарного удушения населения НКР им ничего не будет, так как Брюссель, Вашингтон, Лондон и Париж кровно заинтересованы в пробитии Зангезурского транспортного коридора через территорию южной Армении, по которому потекут в страны ЕС и США нефть и редкоземельные металлы из Казахстана, перебрасываемые через Каспий.

Поэтому все западные империалистические державы закрывают глаза на любые военные преступления азербайджанцев, рассматривая Арцах и его жителей в качестве неизбежной жертвы и разменной монеты в деле подкупа лояльности Ильхама Алиева, создающего у себя и на Южном Кавказе в целом не только форпост Турции, но плацдарм для всего НАТО. Соответственно и окончательная победа Азербайджана будет закреплением в регионе позиций Североатлантического Альянса.

И что интересно в данной ситуации обычное продолжение блокировки НКР и медленное вымирание населения уже не устраивают Баку, так как это вялотекуший процесс, тем более, что надежды на поражение России в СВО провалились, как захлебнулся и «контрнаступ».

При таком раскладе правящая азербайджанская элита может вполне решиться на последнее решительное наступление пока Москва еще занята на украинском театре боевых действий, чтобы разом решить все поставленные цели, причем не только в Карабахе.

Такую возможность не исключают и армянские эксперты. Например, медиаэксперт Тигран Кочарян в эфире Alpha News пришёл к выводу, что народ Арцаха своей неуступчивостью и твёрдостью расстроил намерения как либеральной верхушки в Ереване, так и планы Баку взять измором и без боя всю территорию Карабаха. В результате, по его мнению, новый виток вооружённого конфликта просто неизбежен.

«Практически весь арсенал, который Азербайджан должен был использовать для давления на арцахцев, уже исчерпан. Азербайджан отключил газ, воду, электричество, похищает людей, отключает интернет, что ему еще остается делать?» — задается вопросом эксперт.

Явной подготовкой к этому можно назвать заявления военного ведомства Азербайджана об активизации деятельности армянских ДРГ на линии соприкосновения и что якобы власти НКР сейчас принялись усиленно раздавать оружие местному населению, а к передовой перебрасываются боевые части и боеприпасы. При этом вся передняя линия укрепляется и строятся новые опорные пункты, что является признаком агрессивных намерений армян.

В связи с этим министерство обороны Азербайджанской Республики ожидает в ближайшем будущем неких «провокаций», которые лягут всей тяжестью ответственности на плечи не только Степанакерта, но и Еревана: «Заявляем, что всю ответственность за любые возможные события будет нести военно-политическое руководство Армении».

Понятно, что в НКР и Армении это всё отрицают, а дипломатическое ведомство непризнанной республики даже само обвинило Баку к подготовке собственных провокаций. При этом постоянно идут сообщения о взаимных обстрелах, а карабахские, как и армянские фермеры жалуются на то, что подвергаются постоянным нападениям во время сельскохозяйственных работ.

Очевидно также, что такое наступление может быть предпринято Азербайджаном даже не столько на Карабах, где всё-таки находятся российские миротворцы, что означало бы начало боевых действий с военнослужащими РФ, сколько на территорию самой Армении, то есть южных её районов. А «провокации» якобы со стороны НКР могли бы быть использованы просто как повод.

Положение могло бы изменить наличие наблюдательной миссии ОДКБ на рубежах Армении, что предлагала еще весной Москва, но как мы знаем Ереван это категорически отверг, как и совместные учения на территории республики. Этим Никол Пашинян сам открыл ворота для начала уже Третьей войны.

Тем более, что официальная азербайджанская пропаганда называет территорию того же Сюника «Западным Азербайджаном», а некоторые «историки» отрицают саму армянскую государственность как таковую, так как она была якобы подарена с широкого плеча мусаватистами в 1918 году.

Например, Джаби Бахрамов, заведующий отделом Западного Азербайджана Института истории, на телевидении вообще договорился до того, что Ереван был передан армянам, которые в последующем устроили этнические чистки и геноцид азербайджанцев, а затем еще и якобы незаконным образом прибрали к рукам в 1920-м Зангезур, на который сейчас положил глаз Баку.

То есть сейчас идёт информационно-пропагандистская накачка с целью показать, что вся Армения должна стать частью уже современного Азербайджана.

Это воочию показывает реальные экспансионистские планы Баку, который, как я писал много раз ранее, не остановится только на Карабахе, а «съест» большую часть территории Армении, в особенности всю южную её часть, что создаст для Турции сухопутный коридор через Нахичевань к Каспию и Центральной Азии.

В подобной ситуации только военно-политическое присутствие России сдерживает руководство Азербайджана от выполнения своих планов по перекройке всего Закавказья, тогда как проамериканские игры Никола Пашиняна попросту ведут Армению к гибели. И об этом деликатно напомнил Еревану депутат Госдумы и руководитель Института стран СНГ Константин Затулин:

«Сегодня противоестественным является то, что власти Армении мечтают, чтобы Россия навсегда ушла с Кавказа, и лелеют надежду, что кто-то другой им поможет. Когда была Гражданская война в Российской империи, тоже ждали, что Запад поможет, но никто не помог. А большевики сохранили и армян, и армянскую государственность — в форме Армянской ССР».

И действительно, кроме Москвы и Тегерана сейчас никто не заинтересован в мирном урегулировании в регионе и в его стабильности, тогда как Запад желает посредством азербайджанских штыков и при поддержке Турции вытеснить Россию и создать цепь враждебных государств для удара уже с юга.

И тут необходимо наращивание сил и более решительная политика, чтобы осадить агрессора. А это означает неминуемое увеличение численности войск, так как ни в коем случае нельзя выводить миротворческий контингент из Арцаха. При этом в рамках так называемого «трехстороннего формата» Москва должна навязывать свою волю всем участникам, а не быть «равноудалённой», так как понятно, что Баку определенно поддерживает «незалежную» и хочет быть тараном Запада в Закавказье.