Отказавшиеся эвакуироваться донецкие старики: «Поможем морально бить украинских неонацистов»

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Почти 180 тысяч мирных жителей ДНР, проживающих на прифронтовых территориях, находятся в зоне особого риска и должны быть эвакуированы в Россию на время обострения вокруг Донбасса.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика», которое занимается эвакуацией граждан согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина.

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«В прифронтовой зоне проживают более 178 тысяч человек. Они находятся в максимальной зоне риска, ибо даже в краткосрочные периоды «зеленских перемирий» мир людям только снился. На прифронт редко ходит общественный транспорт, туда трудно вызвать такси», – рассказал Муратов.

По его словам, для желающих эвакуироваться специально запущена «горячая линия», куда можно дозвониться по телефону 45-0-45. За первые сутки на неё поступило порядка 1300 звонков.

«Один из частных случаев: нам позвонила жительница Киевского района, мать двоих детей, которая физически не могла доехать до места сбора эвакуирующихся. Активисты перевезли семью к пункту назначения – Киевской райадминистрации. Женщина искренне поблагодарила всех, кто помог», – рассказал Муратов.

Он уточнил, что зачастую «перед отъездом никто не сдерживает слёз, ведь все прекрасно понимают, что ВФУ уже начали «утюжить» Донбасс».

«Каждая семья переживает тяжёлые моменты разлуки и неизвестности. Тяжелее всего приходится пожилым людям, которые банально не могут бросить дворовое хозяйство, которое для наших стариков, по сути, является источником активного долголетия и стимулом встречать новый день. Поэтому наши бабушки и дедушки выезжают неохотно, приготовившись морально поддерживать защитников ДНР, которые будут отражать варварские атаки «жёлто-голубых» неонацистов», – рассказывает Муратов.

По его словам, «мужчины Донбасса – настоящие герои, которые остаются дома, чтобы защитить его от украинских неонацистов».

Муратов подчеркнул: «паники в местах эвакуации нет». По словам общественника, жителям ДНР нужно помнить – они «не едут в неизвестность, они отправляются туда, где их ждут, поддержат, помогут».