Отказавшийся обслужить военных хозяин автосервиса в Крыму попытался оправдаться

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История с СТО в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать военный грузовик, получила продолжение.

Владелец станции сделал серию видео со своей версией происшествия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вилен Сейтосманов рассказал, что инцидент произошел поздно вечером 11 июня. Военнослужащие предварительно сделали звонок и поинтересовались, могут ли им помочь отремонтировать колесо.

Получив положительный ответ, бойцы приехали на СТО в село Видное. Но получили отказ – выполнять такую работу на месте уже было некому.

«Ребятам никто не отказывал, – уверяет хозяин СТО. – Никто не говорил, что военных не обслуживаем. Они приехали в 11 вечера, когда шиномонтажника уже не было».

Сеитосманов сделал съемку оборудования своей станции, которая, по его словам, рассчитана только на обслуживание легковых автомобилей. Именно это стало причиной отказа, а не военное предназначение КамАЗа.

«Для чего эта куча негатива? Я просто в шоке, – подчеркивает владелец станции. – Никто не отправлял, не грубил, не хамил. Наоборот, подсказали, где ближайшая станция, и им могут помочь, поскольку на дворе уже была ночь».

На свои страницы в соцетях, где полно флагов Украины и стоит статус UA, Сейтосманов давно не обращал внимания. Настолько давно, что путает, в каком году Крым воссоединился с Россией. По его словам, до 2015 или 2016 года Крым в составе Украины.

«Я не знаю, стоит или нет доверять его словам, – прокомментировал видеоролики блогер Александр Талипов, к которому военные обратились с просьбой придать огласке факт отказа в обслуживании. – Но я точно уверен, что случаев отказа нашим военным, по крайней мере в Крыму, более не будет, иначе следующий раз на любой другой объект, СТО это или магазин, мы приедем разбираться в живую».

Благодаря резонансу выяснилось, что СТО находится на землях индивидуального жилого строительства. Но этим фактом должны заниматься органы земельного надзора и налоговая инспекция.