Отказавшийся участвовать в СВО контрактник оказался на улице с позорной печатью

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Новости Украины

Рязанский гарнизонный военный суд принял к рассмотрению иск рядового, который пожаловался на увольнение из ВС со штампом о «склонности к предательству, лжи и обману» из-за отказа участвовать в спецоперации на Украине и в Донбассе.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава оппозиционно-либеральной международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащий отказался от участия в боевых действиях в Украине. Его уволили из вооруженных сил, а командир части поставил штамп в военный билет «склонен к предательству, лжи и обману», – сообщил адвокат.

Теперь отказавшийся защищать Донбасс бывший военнослужащий пытается добиться в суде отмену штампа в военном билете.

«На подготовке по делу судья спросил, как эта печать мешает жить моему доверителю, на что он ответил, что после увольнения со службы стало труднее устроиться на работу. Считаем эту печать абсолютно незаконной и нарушающей права военнослужащего. Будем требовать эту запись аннулировать», – написал Чиков.

Адвокат Максим Гребенюк, непосредственно представляющий интересы истца, написал, что его подопечному после увольнения со службы стало труднее устроиться на работу.

«Он (истец) ответил, что после увольнения со службы стало труднее устроиться на работу», – написал Гребенюк.

Он подчеркнул, что красная печать якобы поставлена с целью унизить и опорочить человека.

«Такая запись, как эта, ничем не предусмотрена, направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего, и сделать, чтобы другим было неповадно, чтобы осложнить ему жизнь на гражданке при устройстве на работу или в правоохранительные органы. Потому что ничего другого они предпринять не могут, дело уголовное возбудить не могут, посадить даже на гауптвахту не могут, поэтому сделали вот такую гадость», – вещал Гребенюк.

Адвокат пояснил, что его клиент отказался от участия в спецоперации на Украине якобы потому, что он провел семь месяцев в командировке в Сирии и ему полагался отпуск, вместо которого ему предложили ехать в Донбасс.

Вместе с тем, сам факт того, что военнослужащий обратился за защитой не куда-нибудь, а в «Агору», наводит на мысли о самом бойце.