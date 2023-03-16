Отказавшись от русского газа, Европа перейдет на русскую репу – Путин

Елена Острякова .  
16.03.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Инфляция в России составит уже в апреле менее 4% – это значительно ниже, чем в Европе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инфляция в России составит уже в апреле менее 4% – это значительно ниже, чем...

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«Для сравнения, конечно, это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики и сами себя стараются в этом убедить, и наших партнёров пытаются в этом убедить. Вспомним опять, известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики. На 13 марта инфляция – 7,6%, а к концу месяца, в начале апреля уже до целевых показателей дойдёт», – сказал Путин.

Он напомнил, что зарубежные аналитики пророчили Россию депрессию, однако жизнь распорядилась по-другому.

«Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу – репа хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придётся ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе.

Правда, это, допустим, не их вина – это условия погодные такие, засуха и так далее, но, тем не менее, и без наших удобрений сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя. В любом случае вспоминается русская пословица: «Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Похоже, это самое и происходит», – ометил Путин.

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