«Откажемся от Крыма – завтра встанет вопрос Закарпатья»: в Киеве боятся сдавать позиции

09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Даже в обмен на Донбасс, Украина не откажется от Крыма, так как в дальнейшем перед Киевом может встать вопрос Закарпатья.

Об этом в эфире канала «Zik» заявил политический консультант Сергей Постоловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вариант, который озвучил Евгений Марчук, если на него согласиться, то это будет эффект домино. Откажемся от Крыма – завтра перед нами встанет вопрос Закарпатья, Буковины. Я думаю, почему он не озвучивает его сейчас. Эти же все разговоры начались не сегодня и даже не на той неделе. Они ведутся с самого начала аннексии Крыма. Выдвигалась даже версия, что возможно Россия предоставит своеобразную контрибуцию Украине за Крым», – заявил Постоловский.

Эксперт уверен, что после всех заявлений о том, что надо замалчивать Крым, будут и другие заявления.

«Что после того, как вы де-факто будете его замалчивать, мы согласимся на введение миротворческой миссии ООН. Они будут идти где-то по такой цепочке. На сегодня для России использование военной силы против Украины не является решающим фактором. Я смотрю на это, анализирую пятый год: большая часть работы идёт по информационному, психологическому направлению и работе спецслужб. В этом и есть смысл гибридной войны: чтобы не было возможности обвинить сторону-агрессора конфликта в том, что они совершили прямую военную агрессию», – отметил он.