Отказываясь от нормандской встречи, Путин спасает Зеленского от полного провала и позора

24.10.2019, Киев, Игорь Петров

Для Украины нет смысла проводить очередную встречу в Нормандском формате, поскольку у нее нет выработанной позиции и Запад сейчас не на ее стороне.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил глава Агентства развития Приазовья, экс-советник губернатора Донецкой области в 2014 году Константин Батозский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он уверяет, что Зеленского от провала на гипотетической встрече с Путиным может спасти тщательная подготовка и твердое отстаивание украинской версии истории. Что касается «твердого политика» Порошенко, то, по мнению Батозского, пока рано однозначно оценивать подписанные им Минские соглашения – как только позор или как победу.

«Я согласен с тем, что рейтинг обязательно упадёт. И мне очень грустно наблюдать за тем, как рейтинг разменивается на какие-то мелочные лоббистские законопроекты, а не на действительно серьезные вещи.

С моей точки зрения единственное, что должен был сделать Зеленский – это отстоять нашу версию истории, это принципиально важно, отстоять те механизмы, которые у него получаются лучше всего, навязать нашу версию – напомнить, актуализовать ее, потому что это очень важно. Гораздо важнее чем выборы, Штайнмайер и прочая ерунда.

Я очень рад, что не будет «Нормандской четверки». Мне кажется эта встреча не нужна. Мы не можем туда ехать просто чтобы посмотреть на Владимира Путина. Это глупость! Нам не надо с ним искать встречи, мы можем с ним пересечься во множестве других форматов, если Владимир Зеленский хочет просто увидеть Владимира Путина.

Если мы едем со своим порядком, со своей повесткой дня, со своим пакетом предложений, мы сначала его вырабатываем, консолидируем вокруг этого общество, делаем все, чтобы улица не была сюрпризом для президента и не кричала ему обидные слова через матюгальник.

Мы сначала делаем это, а потом добиваемся встречи, а не сначала педалируем непонятно зачем встречу. Я не понимаю, с чем ехать Зеленскому на нормандский формат. Чтобы что, посмотреть в глаза Путину сказать ему, что Крым наш?

Он мог сказать это на встрече – генеральной ассамблее (ООН). Есть еще много поводов встретиться на какой-то международной тусовке.

Формула Штайнмайера, Минский процесс – увы это те вещи, которые спасли нам десятки тысяч жизней, но которые являются предательством национальных интересов. История расценит Петра Порошенко окончательно, что это было – это было все-таки предательство национальных интересов или это огромная наша победа.

Минск – не та площадка, не тот формат, где мы можем добиться прорыва. Пока западные лидеры не стоят на нашей версии истории, нам нечего там делать абсолютно. Поэтому слава Богу, что Россия теперь говорит, что нет смысла ехать, а не мы это говорим», – перекрестился Батозский.