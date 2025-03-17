Отход не подготовлен, управляемость потеряна: Бутусов о бегстве ВСУ из Курской области

Командование украинской армии не подготовило плановый отход из оккупированной части Курской области.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, враг наседает. Тем не менее фланги плацдарма, которые значительно сузились, удерживаются. И наши войска ведут бои, и также наносят россиянам значительные потери. Проблема основная в том, что отход наших войск был неподготовлен. Командование не было готово к действиям противника и неадекватно оценивало обстановку. К сожалению, на всех уровнях высшего командования было непонимание ситуации.

Поэтому отход не подготовлен, нет связи у многих подразделений. Это у некоторых подразделений привело к потере управляемости. Значительное количество людей вышли из связи. Связь, конечно, во время маневра, когда войска перемещаются, так быстро не восстанавливается, поэтому есть большая такая озабоченность. Значительные потери, к сожалению, понесены пропавшими без вести. Врагу удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих.

Ситуация тяжелая. Сейчас враг пытается с флангов полностью, даже заходя на территорию Украины, сжать плацдарм. То есть, очевидно, российское командование имеет целью полностью нас выбить с территории Российской Федерации. И там, вдоль границы, ряд господствующих высот, которые являются ключевыми на данном направлении, которые позволяют контролировать границу на значительное расстояние, потому что они создают выгодные радиогоризонты. Сейчас борьба, враг пытается заставить наши войска отойти полностью и не удерживать этот выгодный рубеж. Пытаются, атаки с флангов идут на российской территории, есть заход малых групп в районе села Басовка на украинскую территорию, несколько малых групп, то есть это небольшое наступление, но враг прощупывает там нашу оборону», – заявил Бутусов.