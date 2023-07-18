«Отхватываем люлей от России и отступаем» – офицер ВСУ о тяготах войны
Украинская армия, спецназ и разведка не могут дать серьёзного боя ВС России, а вынуждены «получать люлей» и медленно пятиться.
Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил капитан 72 бригады ВСУ Сергей Алымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вся наша эта война, она выглядит примерно так, чтобы все понимали, кто собирается туда. У нас есть 10-15 бригад, к ним подключаются все десантники, морпехи, ССО, ГУР, которые реально ведут бои, и реально отхватывают люлей», – сказал Алымов.
Капитан ВСУ пожаловался, что украинской армии остаётся только пятиться, оставляя после себя выжженную землю.
«То есть, вся наша война с «вагнерами» – мы просто тупо отступали. Мы с Клинового отступали по 2,9 километров в месяц. Нас просто выдавливали. В Клиновом не осталось ни одного жилого дома, просто фундаменты. За что ты там будешь держаться?
Отступаем, переходим трассу Бахмут-Горловка, там село Вершина. Начинаются там бои – вся та же самая история. Кроют, «Грады» летают, пехота бьётся», – жаловался он.
Спасибо!
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