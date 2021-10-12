«Отключать будут всех»: Зе-команда разворовала деньги, отложенные на отопление – эксперт

12.10.2021 22:45 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинцев ждут отключения школ и других объектов, потому что газа недостаточно для прохождения отопительного сезона, а денег на его покупку нет.

Об этом на пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Витренко говорит, что ему не хватает денег на закупку газа. 4 млрд кубов надо где-то купить газа. Чтобы купить их, нужно ориентировочно 92 млрд грн. Фактически подтвердили покупку одного миллиарда, а трех у нас нет. Пройти на таких условиях отопительный сезон невозможно. Будут отключаться школы и все остальное. И вчера еще было подтверждение сложной ситуации в Нафтогазе и вообще в Украине – вчера Витренко установил личный контроль за расходом денежных средств в НАК Нафтогазе. Поверьте моему опыту, если лично директор устанавливает контроль за расходом денег на предприятии, значит, денег там нет. Либо финансовый директор идиот. Я думаю, и то, и другое», – считает Попенко.

Он также высказал предположение, почему деньги отсутствуют.

«Денег нет потому, что деньги, которые должны были уйти на газ, летом были потрачены на большое строительство. Поэтому Витренко сохранил свою должность, а Коболев нет. Потому что Коболев отказывался давать эти деньги на строительство», – заявил эксперт.