«Отключать придется целые регионы» – украинский энергетик
Если руководство областей Украины не станет выдерживать лимит потребления электроэнергии, эти регионы будут полностью отключать для соблюдения баланса украинской энергосистемы.
Об этом в интервью киевской журналистке, сотруднице антироссийского пропагандистского канала «1+1» Наталье Мосейчук заявил эксперт киевского грантоедского Центра Разумкова, экс-директор интегрированных коммуникаций «Нафтогаза» Максим Билявский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно четко осознать, что так не будет всегда [отключения электроэнергии], потому что именно сейчас несколько тысяч наших коллег находятся в полях и вахтовым методом без отрыва от объектов работают над восстановлением электроснабжения. И, поверьте мне, уже есть результаты. Я скажу даже так, лично я ожидаю, что эти результаты будут достигнуты приблизительно в субботу, воскресенье. На мое большое удивление у нас есть позитивные сдвиги касательно процесса аварийно-восстановительных работ.
Нужно понимать, что действительно дефицит будет сохраняться, а это означает, что будут, конечно, плановые отключения. Если лимиты в первую очередь на уровне областей не будут соблюдаться, будут вводиться аварийные отключения», – сказал эксперт.
«Нужно понимать, что, если регион не выдерживает лимиты, не идет на встречу энергетикам, соответственно оператор системы передачи на наиболее высоком уровне будет применять отключение всего региона, потому что нужно сохранить баланс энергосистемы. Баланс – это, когда количество произведенной электроэнергии пропорционально потреблению или равно потреблению», – заявил Билявский.
Спасибо!
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