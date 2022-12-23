«Отключать придется целые регионы» – украинский энергетик

Если руководство областей Украины не станет выдерживать лимит потребления электроэнергии, эти регионы будут полностью отключать для соблюдения баланса украинской энергосистемы.

Об этом в интервью киевской журналистке, сотруднице антироссийского пропагандистского канала «1+1» Наталье Мосейчук заявил эксперт киевского грантоедского Центра Разумкова, экс-директор интегрированных коммуникаций «Нафтогаза» Максим Билявский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно четко осознать, что так не будет всегда [отключения электроэнергии], потому что именно сейчас несколько тысяч наших коллег находятся в полях и вахтовым методом без отрыва от объектов работают над восстановлением электроснабжения. И, поверьте мне, уже есть результаты. Я скажу даже так, лично я ожидаю, что эти результаты будут достигнуты приблизительно в субботу, воскресенье. На мое большое удивление у нас есть позитивные сдвиги касательно процесса аварийно-восстановительных работ.

Нужно понимать, что действительно дефицит будет сохраняться, а это означает, что будут, конечно, плановые отключения. Если лимиты в первую очередь на уровне областей не будут соблюдаться, будут вводиться аварийные отключения», – сказал эксперт.