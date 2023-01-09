Отключения возобновятся – киевский энергетик объяснил наличие света в праздники

Вадим Москаленко.  
09.01.2023 21:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Киевлянам удалось провести новогодние праздники без отключений электричества в связи с тем, что по причине остановки промышленности на Украине появилась возможность перенаправить эту электроэнергию частным потребителям.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил директор «Центра исследования энергетики» Александр Харченко передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевлянам удалось провести новогодние праздники без отключений электричества в связи с тем, что по...

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«Начинается рабочая неделя, и плановые отключения у частных потребителей будут значительно чувствительнее. Потому дефицит генерации никуда не делся, проблемы в высоковольтной сети никуда не делись, десятки подстанций повреждены или вообще разбиты полностью, и, к сожалению, эту ситуацию быстро изменить нельзя.

На выходных не выключали свет, с одной стороны, потому что промышленность не работала, потребление её было очень низкое, все эти объёмы были переориентированы на людей, потому такое ощущение и возникло. Плюс та работа, которая была выполнена, привела нас к ситуации, что мы в плановом режиме отключаем потребителей, аварийных отключений достаточно немного сейчас», – сказал эксперт.

Тем не менее, по его словам, всё обстоит печальнее.

«Идут холода, и каждый градус понижения температуры требует от системы лишних 250 мегаватт мощности, то есть фактически лишний энергоблок угольной электростанции. А этих блоков у нас сейчас совершенно недостаточно, они повреждены в них «прилетало», да и возраст их такой, что они могут и сами по себе временами ломаться.

Поэтому ситуация остаётся сложной, дефицит чувствительный, особенно в Киевском регионе. Главная цель энергетиков сейчас – это ремонтировать, отстраивать быстрее, чем враг сможет проводить следующие атаки», – беспокоился Харченко.

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