Отключим от SWIFT! – США угрожают банкам Китая

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Банки по всему миру, которые будут замечены в помощи России вопреки западным санкциям, рискуют подвергнуться отключению от SWIFT.

Об этом на условиях анонимности агентству France-Presse сообщил высокопоставленный чиновник США.

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«В конечном счете, практически любому банку в мире вы предоставляете выбор между продолжением продавать небольшое количество товаров военно-промышленному комплексу России или подключением к финансовой системе США – они выберут подключение к финансовой системе США, учитывая, что наша экономика намного больше, а наша валюта используется во всем мире», – сказал он.

Крупнейшие банки Китая предоставили России кредиты в юанях на миллиарды долларов после начала СВО, напоминается в публикации.

«Россиянам удалось смягчить влияние санкций за счет торговли через третьи страны, в частности, в странах Центральной Азии наблюдается резкое увеличение поставок технологий. Соединенные Штаты активизируют применение вторичных санкций, несмотря на опасения некоторых политиков и экспертов, что это побудит другие страны отказаться от доллара», – уточняет агентство.