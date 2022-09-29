Откосил ли Венедиктов от армии?

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Бывший главный редактор ликвидированной либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отказался отвечать, уклонился ли его сын от мобилизации.

В эфире своего видеоблога Венедиктов заявил, что его сын – «абсолютно самостоятельный взрослый человек», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он мне запретил рассказывать про его частную жизнь. А с точки зрения общей, конечно, попадает под повестку. Он закончил службу в армии по призыву 5 июля этого года. И он срочник и, конечно, попадает. Дальше все его решения», – сказал Венедиктов. Он посетовал, что его сын, не спрашивая совета, бросил колледж в Англии, а потом – институт в России. При этом сам Венедиктов «сто пудов» пойдет на службу, если получит повестку, но потребует себе генеральские погоны, потому что в его возрасте мобилизуют только генералов.

Алексей Венедиктов младший проходил срочную службу в привилегированной части – автомобильной базе МО РФ №83466 – 147, расположенной на Рублёвском шоссе. По данным телеканала «Царьград», он пытался уклониться от службы.

В разгар пандемии молодому человеку удалось пройти полное медицинское обследование в военном госпитале, где ему сначала поставили диагноз «нарушение желчевыводящих путей», а потом выявили «боль, ограничение движений в грудном и поясничном отделах позвоночника, невозможность поддерживать вертикальное положение туловища непродолжительное время».

Ранее Венедиктов-младший засветился в скандале по поводу связей своего отца с беглым олигархом Владимиром Гусинским. Якобы обучение Алексея в элитном британском колледже «Kent College» оплачивала фирма Гусинского. Олигарх также якобы оплачивал международные перелеты сына журналиста и его отдых в Париже с девушкой в дорогом отеле. По данным «Царьграда» молодой человек владеет иномаркой Ford Mustang.