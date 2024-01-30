Откосы от ВСУ: «Не пойду на передок, потому что я – дедок!»

В Укрорейхе все более нарастает противление мобилизации. Причем оно проявляется в разных видах – от трагедии до фарса. Вот лишь некоторые из фактов. Не так давно прозвучала новость о том, что 76-летний старик столовым ножом убил работника ТЦК (территориальные центры комплектации – частные коррумпированные конторы, пришедшие на смену военкоматам). Как выяснилось, убийство стало местью за то, что военкоматчик отправил на фронт его сына-астматика, который недолго выдержал в ледяных окопах, простудился и умер. Комментарии по поводу данного месседжа сводились, в большинстве своем, к одному знаменателю: «И правильно сделал»!

Подобные случаи уже давно не единичны. Один из похожих: на Черкассчине тецекашнику, жившему на первом этаже, швырнули в форточку гранату. А в Днепропетровской области неизвестные изловили, избили и отправили на больничную койку целых пятнадцать рекрутеров…

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Вот что на эту тему поведал нам наш старый респондент, русский киевлянин Иннокентий:

«Среди многих моих знакомых только и разговоров, что о людоедском мобзаконе, который внесли на утверждение в Раду перед Новым годом, и о способах от него уклониться. Мужики стараются без крайней необходимости не появляться на улицах, не отвечают на звонки, не открывают двери даже соседям и дворникам, ведь дворников с начала января обязали ходить по квартирам с повестками. Прячутся у родственников, короче, шифруются как умеют… Оно и понятно: сейчас ведь информацию утаить сложно, и обыватель видит жуткие сводки о погибших, посты их родственников в соцсетях о том, в каких кошмарных условиях содержатся солдаты ВСУ. Им даже положенной пары белья не выдают, загребают в чем были. Хорошо, если родные успеют вещи в дорогу собрать. С питанием тоже проблемы – за полноценный «хавчик» командиры с рядовых бойцов дерут деньги, представляете? Если получают ранения, начальство старается на лечение не отпускать… Короче, нечеловеческие условия, вояки холодные и голодные сидят там, в окопах. Поэтому широко распространено дезертирство, за которое командиры угрожают семьям покинувших позиции…».

О дезертирстве Иннокентий знает не понаслышке. Дело в том, что его 54-летний шурин, перебравшийся в Киев из разбитого Бахмута, был мобилизован мордоворотами из ТЦК в торговом центре, куда пришел за покупками. И отправлен под Марьинку, где шли кровопролитные бои.

В Марьинке же начальство заставило его взвод погибать без патронов и поддержки, а само «передислоцировалось» в безопасное место. И вовсе про взвод забыло. После чего бойцы решили разбежаться кто куда. Шурин, имеющий целый набор болячек, вернулся в Киев, чтобы подлечиться, и там уже, прямо на больничной койке, был арестован за дезертирство. Сейчас ожидает суда в изоляторе…

«Какая это неописуемая подлость! – возмущается Иннокентий, будучи не в силах сдержать своих эмоций. – Дом моего родственника в Бахмуте из танка расстреляли «захисныки»-нацисты. Просто подъехали и с улицы расстреляли. Он сам, больной пожилой человек, еле спасся. И вот потом его отправили на верную гибель, а когда он захотел избегнуть ее, бросили за решетку. Это нелюди, иных слов не найти…».

Напуганные перспективой тотального забрития на убой, люди начинают создавать группы в соцсетях, где публикуют памятки о том, как отстаивать перед военкоматчиками свои права, которые нарушаются права повсеместно. А также ищут иные пути для откоса.

Один из них – переодевание. Да-да, это не хохма, отказники уже готовы на все. Некоторые даже пробуют гримировать себя в женщин или трансгендеров – на сию тему тоже регулярно появляются сообщения в пабликах. А еще пальму первенства по лайкам и просмотрам в последние недели занимает ролик, где безусый хлопец напяливает на себя эластичную маску и превращается в седоусого, седобрового и седобородого деда. А комментаторы горячо дискутируют, существуют такие маски и, если да, то просят скинуть ссылку на магазин.

Понятное дело, проще всего откосить тем, у кого есть деньги. О подкупе военкомов, пограничников, таможенников, короче, всех, кто может помочь, все больше пишут уже и на Западе, например, в английской газете «Таймс». Даже цифры указывают – от $700 до $1300 стоит оформление документов, до $5000 – услуги проводников через польскую, румынскую и венгерские границы.

А еще в процессе массовый перевод на жен, матерей и других родственниц или любовниц движимого и недвижимого имущества. Это связано с тем, что уклонистам собираются блокировать все операции с имуществом, наложить запрет на получение водительских прав и вождение собственного автомобиля, ограничить права в пользовании денежными средствами и другими ценностями.

Все эти карательные методы прописаны в правительственном законопроекте об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», поданном Кабмином в Верховную Раду для регистрации 25 декабря. В частности, он содержит положения о снижении призывного возраста для отправки на фронт с 27 до 25 лет и о разделении лиц этого возраста на две группы – «годных» или «негодных» к службе, а промежуточная категория – «ограниченно годен» – исключается. Таким образом, под призыв в мясные штурмы попадают даже инвалиды 2 и 3 групп, имеющие тяжелые увечья, без перспектив служить хотя бы в тылу. Всего же, напомним, хунта возжелала поставить под ружье дополнительно 500 тыс. человек.

Правда, сей проект поднял такой переполох в народе, что властьимущие начали пятиться назад и убаюкивать социум словами о том, что, мол, требуется доработка. Уже 30 декабря советник главы офиса Зеленского Подоляк в эфире телемарафона заявил, что новый законопроект в первозданном виде не попадет на голосование, его, мол, надо обговорить и доделать. Но сии реверансы громадян отнюдь не успокоили, а лишь усугубили недоверие к власти. Посему последняя, как прожженная «воровка на доверии», принялась изыскивать дополнительные пропагандистские уловки, дабы убедить своих подданных в необходимости идти и помирать за нее. В сервильных СМИ и провластных пабликах участилось появление страшилок с россказнями о том, какой «кошмарный» режим установит РФ в случае своей победы, а еще из пыльных пропагандистских сундуков достали старый слоган «Одна країна – одна страна!», распиаренный хунтой после начала АТО в 2014 году. По этой схеме надеются охмурить русскоязычных и склонить к походу на пункты призыва. С той же целью стали пресекаться и выпады оголтелых шизонациков вроде Фарион, которая получила пидозру за оскорбления русскоговорящих вояков ВСУ.

«Какие бы они на себя овечьи шкуры ни напяливали, эти зеленковские опричники, как бы ни трещали о необходимости любой ценой остановить «рашистскую агрессию», народ все больше умнеет, – свидетельствует еще одна наша давняя знакомая, русская львовянка Валентина. – Так что стараются впустую, нас на этой мякине не проведешь. Та же Фарион тут лютует вовсю, все эти пидозры ей лишь доказывают сплошное лицемерие властей. Русскоязычные уходят на фронт, над их семьями фарионы продолжают изгаляться, а власти по сути продолжают свою русофобскую политику… Но и свидомые тоже понимают, что их околпачивают, что они нужны как пушечное мясо, и все чаще говорят, что дурных нема. Местные мужики уже схроны готовы рыть, а некоторые и роют или ищут старые бандеровские, как их предки, но не чтобы воевать, а чтобы отсиживаться. Кстати, и одеваться в баб, и бороды себе клеить тоже готовы. Вот такой пресловутый украинский патриотизм…».