«Откроется путь к Славянску – вопрос освобождения ДНР будет закрыт» – бежавший из Киева политолог

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На данный момент штурм города Артёмовск (Бахмут) является самым успешным направлением наступления ВС РФ, которые уже на 70 процентов перемололи личный состав обороняющихся ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший политзаключенный, который после полутора месяцев пребывания в киевском СИЗО вышел на свободу и эмигрировал в Финляндию, политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, Бахмутское направление на сегодня наиболее успешное с точки зрения наступления российских вооруженных сил. Там уже потеряно 70 процентов личного состава украинской группировки, я подчеркиваю. Я сюда беру и убитых, и раненых. Никакого улучшения ситуации я на сегодняшний день не вижу. Этому способствует зимняя распутица, которая там – в полях очень серьезная. Это мешает разворачивать крупные бронетанковые силы для наступления как с одной, так и с другой стороны. Поэтому в самом городе Бахмуте идут сейчас позиционные бои за каждый дом, что называется. В принципе сам Бахмут уже практически в полукольце», – отметил Дудкин.

Он подчеркнул, что взятие Артёмовска будет знаменательным, так как можно будет говорить о скором освобождении Донецкой области.

«Чем знаменательно будет взятие этого города. Он открывает прямой путь на Соледар, а Соледар – это прямой путь на Славянск, ключевой город Донецкой области, которым можно в принципе закрывать уже тему освобождения Донецкой области, если будет взят Славянск. Сегодня делается с российской стороны все, что возможно для того, чтобы бахмутская группировка была разбита», – отметил политолог.