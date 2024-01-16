«Откройте глаза»: Штаты сворачивают помощь Украине – экс-представитель НАТО в РФ

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Финансы


США не дадут Украине такого количества денег и оружия, которое ей нужно для «победы над Россией».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не дадут Украине такого количества денег и оружия, которое ей нужно для «победы...

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По мнению Табаха, спустя два года с начала СВО украинцам пора бы уже понять это.

«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, – не дадут. Лидеры этого – Соединенные Штаты Америки, то есть, администрация сегодняшняя – не ваши друзья, они не хотят. Все показано было с самого начала.

Даже если ретроспективно думать, то еще во время «Будапештского меморандума было показано, что эта администрация, эти власти, «Давоссовские власти», либерально настроенные, левые – не хотят победы Украины, хотят, чтобы Украина существовала сама по себе. Так пусть и будет аппендикс Советского Союза, буйные вы очень, и нарушаете это строение нового мира, нового Китая.

Это уже было видно, потому надо уже прийти к осознанию того, что эта администрация, пусть она будет в лице Байдена, в лице Обамы, Клинтона, в лице «Демократической партии» и многих в «Республиканской партии» – таких, как Буши», – заключил Табах.

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