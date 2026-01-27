Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская репрессивная машина ищет способы отлавливать больше «уклонистов».

Поскольку на улицах граждан становится все меньше, людоловы пошли по квартирам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харькове ТЦК вытянули мужчину из собственной квартиры в одном халате. Видеозапись с происшествием опубликовал в своём блоге один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап.

Сначала к харьковскому «уклонисту» пришли полицейские, показали липовое уголовное дело – и начали обыск. Ничего не найдя, полицаи запустили в квартиру ТЦКшников, выкравших мужчину из квартиры, не позволив тому даже одеться.

«Уклонисту» не помогло и присутствие адвоката, который впоследствии так и не выяснил, куда увезли клиента.

«Теперь эту технологию – на поток. Сначала участковый будет получать информацию, кто из мужчин реально проживает в квартире. И сначала к нему могут отправить какую-то сотрудницу в надежде, что ей откроют двери. А ТЦК будут прятаться за спиной. Так это уже происходит на Львовщине. Но если такая технология не сработает – в ход пойдёт тяжёлая артиллерия с полицией и обыском. И они будут просто угрожать выбить двери. А как только в помещение попадёт полиция – тут же нарисуются и ТЦК, которые потянут человека в бус в одних трусах», – сказал Гнап.

Более того, усилии ТЦК и контроль на дорогах. Теперь на мужчин-водителей охотятся десятки полицаев, которые оцепляют целые микрорайоны и перекрывают там все дороги.