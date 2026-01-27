Откройте – полиция! Вытягивают и увозят в одних трусах – ТЦК пошли по квартирам

Украинская репрессивная машина ищет способы отлавливать больше «уклонистов».

Поскольку на улицах граждан становится все меньше, людоловы пошли по квартирам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харькове ТЦК вытянули мужчину из собственной квартиры в одном халате. Видеозапись с происшествием опубликовал в своём блоге один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап.

Сначала к харьковскому «уклонисту» пришли полицейские, показали липовое уголовное дело – и начали обыск. Ничего не найдя, полицаи запустили в квартиру ТЦКшников, выкравших мужчину из квартиры, не позволив тому даже одеться.

«Уклонисту» не помогло и присутствие адвоката, который впоследствии так и не выяснил, куда увезли клиента.

«Теперь эту технологию – на поток. Сначала участковый будет получать информацию, кто из мужчин реально проживает в квартире. И сначала к нему могут отправить какую-то сотрудницу в надежде, что ей откроют двери. А ТЦК будут прятаться за спиной. Так это уже происходит на Львовщине.

Но если такая технология не сработает – в ход пойдёт тяжёлая артиллерия с полицией и обыском. И они будут просто угрожать выбить двери. А как только в помещение попадёт полиция – тут же нарисуются и ТЦК, которые потянут человека в бус в одних трусах», – сказал Гнап.

Более того, усилии ТЦК и контроль на дорогах. Теперь на мужчин-водителей охотятся десятки полицаев, которые оцепляют целые микрорайоны и перекрывают там все дороги.

«Возникает вопрос – а почему Миндича, который ограбил украинцев на миллиарды, так же не ловили? Ответ очевиден: друзья Зеленского – это украинская элита, которая имеет привилегию вас грабить, а потом сбежать на тёплые моря.

А вы, простолюдины, должны пойти на фронт – и погибнуть за них, пока ваши семьи будут сидеть в темноте и холоде в замерзающих городах», – возмущался майданщик.

