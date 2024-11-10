Откровение либерала: Навальный помог не допустить замены Путина на Медведева в 2017 году

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Покойный блогер-экстремист Алексей Навальный снял в 2017 году фильм «Он вам не Димон» по заказу высокопоставленных людей в российской элите.

Об этом известный деятель либеральной партии «Яблоко» иноагент Лев Шлосберг заявил в интервью гражданке Израиля Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ставший популярным фильм «Он вам не Димон» был одним из крупнейших российских медийных заказных политических проектов. Именно этот фильм политически угробил Дмитрия Анатольевича Медведева и в итоге привел к его отставке с должности председателя правительства. У этого фильма были очень влиятельные интересанты. Он был сделан абсолютно профессионально. Задача этого фильма была лишить бывшего президента и действующего главу правительства политических перспектив в России, сделав его смешным и ничтожным. Эту задачу фильм выполнил», – сказал Шлосберг.

Он уточнил, что не знает, через кого заказчики формулировали задачу, и через кого команда Навального получала документы, доступ к которым был только у спецслужб.

«Тогда в России еще качались весы, кто будет следующим президентом России. И была версия, что просидевший один четырехлетний срок и выполнивший просьбу Владимира Владимировича о шестилетнем сроке Дмитрий Анатольевич был для части российской элиты альтернативой Путину в этой внутриэлитной борьбе», – сказал Шлосберг.

По его словам, часть этих представителей элиты сохранилась в российской политике.