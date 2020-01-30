30.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Откровения на украинском ТВ: В ЛНР живут лучше и без «тарифного мордора»


Население Луганской народной республики живет в разы лучше, чем люди в соседней Луганской области, контролируемой Украине.

Об этом в эфире 5 канала заявила дозвонившаяся телезрительница из подконтрольного ВСУ города Старобельска на Луганщине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам женщины, в ЛНР в разы меньшие тарифы и выше уровень жизни, чем в соседних городах Украины.

«Конечно, люди у меня есть, знакомые в Луганске живут прекрасно. Лучше, чем мы. Потому что по ним никто не стреляет, им дают бесплатную воду, а у нас вода, подумайте, кубометр воды стоит почти 50 гривен. В то время, как на Луганск дают бесплатно. Они приезжают и смеются над нами, потому что у них все дешевле, у них нет этого тарифного мордора и никто по ним не стреляет. И они катаются, у них там по 2-3 пенсии», – заявила телезрительница.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть