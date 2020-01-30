Откровения на украинском ТВ: В ЛНР живут лучше и без «тарифного мордора»

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Население Луганской народной республики живет в разы лучше, чем люди в соседней Луганской области, контролируемой Украине.

Об этом в эфире 5 канала заявила дозвонившаяся телезрительница из подконтрольного ВСУ города Старобельска на Луганщине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам женщины, в ЛНР в разы меньшие тарифы и выше уровень жизни, чем в соседних городах Украины.

«Конечно, люди у меня есть, знакомые в Луганске живут прекрасно. Лучше, чем мы. Потому что по ним никто не стреляет, им дают бесплатную воду, а у нас вода, подумайте, кубометр воды стоит почти 50 гривен. В то время, как на Луганск дают бесплатно. Они приезжают и смеются над нами, потому что у них все дешевле, у них нет этого тарифного мордора и никто по ним не стреляет. И они катаются, у них там по 2-3 пенсии», – заявила телезрительница.