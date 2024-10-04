Откровения Помпео выдают планы США по раскачке элиты РФ – Карасёв

Откровения бывшего госсекретаря США и экс-директор ЦРУ Майка Помпео, что конфликт на Украине закончится, как только жители Москвы и Санкт-Петербурга перестанут чувствовать себя в безопасности после ударов Киева дальнобойным оружием, должны раскачать протестные настроения в гражданском обществе. Вашингтон уже давно пытается вытолкнуть россиян на площади, но до сих пор это не удалось. И в данный момент расчет идет на столичные элиты.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал член Координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых субъектов РФ Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, есть ли такие элиты в Российской Федерации, которые могли бы повлиять на такого сильного и уверенного в себе человека, как наш президент, – я таких не знаю. Единственное, что они будут делать, чтобы как-то… не то, чтобы повлиять на мнение нашего президента, но, может быть, как-то скорректировать планы – это расшатать гражданское общество изнутри, посеять ростки гражданского конфликта. Сейчас уже такие попытки делаются. Но я уверен в том, что наш власти с ними справятся, и наши силовики, низкий поклон им, которые работают в тяжелейших условиях. Так что расшатать не получится», – заверил эксперт.

Он привёл в пример соседнюю Белоруссию, где попытки расшатать ситуацию и вывести сотни тысяч людей на протестные акции не привели к желаемому результату – Лукашенко не покинул президентский пост.



«Хотя, опять же, Белоруссия на порядок меньше, чем Украина – и по населению, и по территории. Но, не получилось. Хотя деньги были вложены большие. Поэтому они не смогут раскачать Россию, не смогут повлиять на мнение Владимира Владимировича. Тем более, что мы с вами знаем: чем сильнее идёт давление на нашего президента, тем сильнее будет ответка», – заключил Карасёв.