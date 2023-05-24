Откровения Пригожина: Россию ждёт «Договорняк» или «Час кувалды»?

Свежее интервью Евгения Пригожина можно считать не только «холодным душем» на горячие ура-патриотические головы, но в определенной степени «этапным» если не для дальнейшего хода СВО, то, как минимум, для понимания того, что в головах у одной из влиятельных элитных групп, неформальным спикером и ретранслятором настроений которых владелец ЧВК «Вагнер» без сомнения, является.

А в том, что он не один и выражает не только свое личное мнение, сомнений нет – в российской политической системе таких случайностей не бывает и любому другому инициативнику, рискнувшему на свой страх и риск озвучивать то, что озвучивает Пригожин, не имея серьезного карт-бланша и «крыши» наверху, уже давно образно говоря «открутили бы голову» – настолько вразрез официозному телевизору это звучит по большинству позиций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Пересказывать пригожинские тезисы я не буду, желающие без труда могут, как посмотреть само часовое интервью, так и ознакомиться с текстовым его вариантом, растасканным на цитаты по всему Интернету. Отмечу лишь, что многое из того, о чем говорит главный «вагнеровец» – по сути, из разряда откровений Капитана Очевидность. А звучит как сенсация это потому, что, к большому сожалению, поразивший российское общество и медийку вирус ура-патриотизма, помноженный на страх оказаться неправильно понятым и нечаянно сказать «не то», заставляет большинство трусливо прятаться от реальности за духоподъемными фантазиями, в которых мы – Россия, я имею в виду – самые лучшие во всем и скоро всех победим несмотря ни на что.

Отсюда же растут ноги игнорирования и замалчивания множества проблем и факапов, мешающих реальной победе – возможной лишь в случае серьезной работы над ошибками не когда то в неопределенном будущем, а здесь и сейчас, на марше. Все это приводит к ситуации, когда все знают о реальной ситуации, но молчат, потому что сказать боязно и едва ли не неприлично. Вот и сложилась такая ненормальная в здоровом обществе ситуация, когда есть один-единственный на всю Россию человек, который в силу комплекса причин может себе позволить амплуа мальчика из известной сказки Андерсена о голом короле. И этот человек сейчас – Пригожин.

Есть, конечно, еще и президент, но он выступает крайне редко, по особым поводам и в основном в формате «Все идет по плану». Президентский же пресс-секретарь давно стал скорее генератором ллулзов для патриотической аудитории, нежели источником реальной информации и символом действующей обратной связи между «низами» и Высоким Начальством.

Ну так вот. Многое из того о чем сказал Пригожин – чистая правда. И я тут не только о его комплиментах в адрес ВСУ. Действительно глупо отрицать очевидное, упорно делая вид, что уже почти полтора года нам противостоит какая-то кучка дегенератов и недоумков.

Как и то, что у украинцев действительно, в отличие от России, все в порядке и с мотивацией и со сверхидеей в этой войне, а отлично налаженная репрессивная машина эффективно купирует тех, кто недоволен. Так что вот эти распространенные в российской медийке разговоры про чубы и шаровары по-хорошему пора бы давно прекратить.

Но кроме комплиментов ВСУ Пригожин сказал еще кое-что гораздо более важное. По сути, если слушать и понимать его правильно, он доводит до сознания своей немаленькой аудитории одну простую мысль: если все будет идти так же, как идет сейчас, если призывы к работе над ошибками будут и далее оставаться гласом вопиющего в пустыне, а необходимые решения будут приниматься с катастрофическим запаздыванием, обнуляющим их смысл, то в конце Россию ждет неминуемое поражение.

И это не алармистская страшилка, а простая, если хотите, холодная констатация очевидного и вопрос времени.

Положительный момент в том, что наверху еще не все окончательно прогнило, превратившись в «коллективную Аллу Пугачеву», и есть люди, – Пригожин выражает, судя по всему, именно их мнение – осознающие весь масштаб постигшей и грозящей стране катастрофы. И у этой группы есть свои рецепты победы если не в нынешнем, фактически в динамике уже проигранном раунде борьбы, то хотя бы в следующих.

Отсюда кстати и предыдущие пригожинские советы по окончании битвы за Донбасс отбросить мегаломанские планы бросков на Киев и Одессу и «закогтиться» на уже занятых территориях, сосредоточившись на внутренних реформах, чтобы пойти к неизбежной будущей новой войне более подготовленными.

Отсюда же и нынешние пригожинские откровения о реальной страшной цене победы в Артемовске, в боях за который сложили головы 40 тысяч контрактников «Вагнера» из 85 тысяч принимавших участие в кампании. Иными словами, РФ потеряла в борьбе за всего один менее чем стотысячный город почти втрое больше чем СССР во всей афганской войне.

А теперь прикиньте, сколько сотен тысяч людей придется положить в украинскую землю, чтобы всего лишь завершить битву за Донбасс. Про Киев я вообще молчу – это непостижимые цифры. Уверен, что эти цифры были озвучены не просто так, а как иллюстрация того, что воевать так, как сейчас – со всеми этими «мясными» штурмами хорошо укрепленных крепостей – это путь в никуда. При котором цена победы вырастает настолько, что поневоле даже в самые лояльные головы закрадывается неположенная по уставу мысль «А зачем все это?».

Следовательно, если есть желание побеждать, нужно коренным образом менять подходы к ведению самой операции и не менее радикально перестраивать жизнь в тылу – собственно, об этом и пригожинские «пара лет Северной Кореи».

Ключевой вопрос тут в другом: способна ли нынешняя дисфункциональная госсистема на такой подвиг, как самомобилизация? Пока что положительный ответ не очевиден. А раз так, то (возвращаясь к пункту насчет неизбежного поражения при отсутствии реальных перемен), к сожалению, пессимистический сценарий сегодня видится более вероятным нежели оптимистический. И это – негативный момент.

Теперь о волнующем умы вопросе, с какой целью Пригожин говорит такое, о чем другим и молчать страшно, и что это может означать в глобальном плане. Тут с одинаковой степенью вероятности могут оказаться правы как те вещуны, которые видят в этом признак грядущей опричнины и закручивания гаек на северокорейский манер, так и те, кто видит в активности Пригожина, внезапно принявшегося резать правду до самой матки информационную подготовку разогретого неоправданно высокими воинственными ожиданиями общества к неизбежным переговорам и компромиссам и как итог – некоей «заморозке» текущего конфликта.

В пользу первой версии говорят пригожинские туманные намеки на «очищение через кувалду», бесконечные отсылки к 1917 году для зажравшихся элит и на то, что близко время, когда и «Вагнер» еще пригодится стране. Главное, чтобы это произошло в более менее вменяемом формате, а не как беспощадная заруба частных армий на фоне развала прежней системы.

В пользу второй версии говорит общий тренд на активизацию миротворческих шевелений на фоне, казалось бы, железобетонной неуступчивости сторон – как известно, Украина отвергает любой мир кроме как в границах 1991 года, а Россия, как завил сегодня Песков, тоже выступает против «заморозки конфликта» без достижения целей СВО.

Причина такой официальной неуступчивости как Киева, так и Москвы понятно – после пролитых уже даже не рек, а морей крови с обеих сторон, общество ни там, ни здесь не поймет мира без какого-либо реального профита для страны. На первый план выходит сакраментальный вопрос «За что же мы боролись?».

А раз так, то в рамках концепции намечающегося договорняка на передний план выходит чисто инструментальная задача как-то понизить накал страстей. И, если общественное мнение не примет мир на фоне победных ожиданий, то оно же легко согласится на какой угодно договорняк, когда ему расскажут, что никаких шансов победить нет.

Неизвестным в этом уравнении является реальная мобилизационная способность российской бюрократической модели. Не знаю, как украинская, но российская система вряд ли сдюжит самомобилизацию ради решения задач такой сложности как сейчас.

Ее создавали и годами шлифовали совсем для другого – для обеспечения стабильности любой ценой.

Сейчас же предлагается взбаламутить общество, поднять его на дыбы, призвать на службу сверхцели победы отодвинутых от принятия решений, но активных и пассионарных, которые неизбежно поставят вопрос о своей доле в общем пироге после победы.

Плюс еще та самая милитаризация потребительского в плане жизненных ценностей общества, которое вряд ли обрадуется перспективам пускай и недолго, но жить в условиях Северной Кореи. А ведь это далеко не все – многие сейчас активно предлагают создавать тероборону на местах и ее вооружать.

Все это – не только управленческие задачи повышенного уровня сложности, но и серьезные риски для системы. Легко имитировать нерушимую стабильность в условиях, когда тебе ничего кроме Навального не угрожает. При столкновении же с реальной угрозой вся эта имитация моментально сдувается, обнажая реальную беспомощность и профнепригодность.

Как, например, сейчас, когда выяснилось, что пресловутая вертикаль не в состоянии обеспечить безопасность не только т. н «новым территориям», но уже даже и «старым», которые постепенно втягиваются в воронку войны по методу окон Овертона.

Есть соблазн завершить эти размышления парафразом известного китайского проклятия: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!». Близится время высокой турбулентности и тотальной неопределенности. К сожалению или к счастью, впереди у нас именно такие годы. А чего они нам принесут больше – позитива или негатива – как говорится, поживем-увидим.