Откровения Протасевича: «Нехту» планировали сделать российским ресурсом

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Экстремистский телеграм-канал «Нехта» предполагалось сделать российским ресурсом после победы Беломайдана.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил бывший сотрудник «Нехты» Роман Протасевич, недавно арестованный в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протестов канал «НехтаLive» станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что с точки зрения медиа это самый большой актив. Шли разговоры о том, что стоит создать отдельный канал по России. С точки зрения медиабизнеса в этом нет ничего удивительного: занять лидирующие позиции в одной стране и зайти в соседние страны, где в принципе бренд уже хорошо известен. Но переводить самый главный канал на российскую повестку – для меня это, если честно до сих пор остается большой загадкой. Возможно, это объяснить тем, что 70% подписчиком были из России», – сказал Протасевич.

По его данным белорусская аудитория «Нехты» составляет 500 тысяч человек.