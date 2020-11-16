16.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Нагорный Карабах, Политика, Россия, Украина
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Откровения русофобов: РФ показала себя мощной страной на международной арене


В Нагорном Карабахе Россия продемонстрировала, что способна решать региональные конфликты в ситуации, где оказались бессильны США.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит киевский журнал «Український тиждень».

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Одно из наиболее русофобских изданий Украины признает, что «Россию можно назвать одним из латентных победителей» конфликта за Нагорный Карабах.

«С одной стороны, она получила возможность разместить свой контингент в Азербайджане. Вспоминая, что произошло с «миротворцами» в 2008 году в Грузии, это открывает достаточно широкие возможности для дестабилизации и провокаций. С другой стороны, РФ в очередной раз позиционировала себя на международной арене как мощная страна, способная решать региональные конфликты, особенно такие, где оказались бессильными США, слишком занятые внутренними проблемами. А также наказала неудобного Пашиняна, который избрал ЕС вместо РФ»,- пишет журнал.

Напомним, что согласно подписанному при посредничестве Москвы соглашению между Баку и Ереваном, Азербайджан получает контроль за семью районами, которые с 1990-х годов находились под контролем Нагорного Карабаха. Кроме того, между противоборствующими сторонами встала российская бригада, ранее принуждавшая Грузию к миру.

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