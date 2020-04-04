Откровения украинского боевика: Киев в Донбассе обманывает Запад

04.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская военная группировка, участвующая в карательной операции против русского восстания в Донбассе, пытается обмануть не только Кремль, нарушая Минские соглашения, но и даже своих западных покровителей, что периодически вызывает их недовольство, когда в результате потерь на фронте вскрывается неприятная для Киева правда.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» рассказала экс-боевик ДУК «Правый сектор», ныне офицер морской пехоты ВСУ, командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белозерская рассказала, как украинские националисты, которые должны были быть выведены с фронта в соответствии с Минскими соглашениями, остались в зоне боевых действий, а Киев закрывал на это глаза.

«То, что мы там находимся, это был секрет Полишинеля. Конечно, люди уровня и комбатов, и комбригов знали, что мы там находимся, и пока – тихо. Главное, чтобы не узнали…я думаю, что и президент знал, что мы там находимся, но пока мы сидели тихо, всё было нормально. А как только это попадало в прессу, а в прессу это обычно попадало тогда, когда у нас были погибшие и раненые, это замолчать было невозможно.

Иногда их приписывали к какому-то добровольческому подразделению медиков, которое легально было на фронте. И был такой период, что там за один сезон погибло, кажется, 34 «медика», то есть, это были не медики, а солдаты. Или какое-то время записывали к волонтёрам.

То есть, когда люди погибали или получали ранения, это скрывать становилось невозможным, это попадало в СМИ, и тогда уже, я так понимаю, что наши уважаемые западные партнёры начинали давить на Украину на самом высоком уровне, потому что во всех тех «Минсках» прописано, чтоб нас там не должно быть.

И тогда обычно у нас были проблемы, могли даже выгнать с фронта, были такие моменты. А пока всё тихо, то всё тихо – так оно было», – рассказала Белозерская.