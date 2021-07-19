Откровения в телеэфире: «При Януковиче жилось лучше, чем сейчас»

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

При президенте Викторе Януковиче, бежавшем из страны после госпереворота, украинцы жили лучше, чем сегодня.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила жительница Николаевской области по имени Светлана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам женщины, до госпереворота она могла позволить себе обновить мебель и бытовую технику, а сегодняшних доходов хватает только на текущие расходы и оплату коммунальных платежей.

«Вот, говорят, при ком жили лучше? Я, например, свое мнение выскажу, при ком я жила лучше. Это было при Януковиче. У меня хоть в доме что-то осталось после его руководства – какая-то мебель, что-то хоть можно было купить. Я могла себе что-то купить – хоть табуретку, какой-то диван, кровать, стенку, еще что-то могла купить. А теперь мы просто не можем купить самое элементарное – какую-то кастрюльку, ведерко, кружку, ложку – вот до этого мы дожили», – сказала женщина.

«Посчитайте то время, когда мы могли позволить себе купить мебель, холодильник, бытовую технику, еще что-то. Вот этим мы сейчас и пользуемся – тем, что у нас осталось при Януковиче. А теперь у меня в доме нет вообще ничего, я имею полное право только заплатить коммуналку и купить на остальные деньги, зайти в магазин, что у меня осталось. А потом идти с пустым кошельком домой», – заявила Светлана.