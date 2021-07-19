19.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Откровения в телеэфире: «При Януковиче жилось лучше, чем сейчас»

Новости УкраиныПри президенте Викторе Януковиче, бежавшем из страны после госпереворота, украинцы жили лучше, чем сегодня....

При президенте Викторе Януковиче, бежавшем из страны после госпереворота, украинцы жили лучше, чем сегодня.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила жительница Николаевской области по имени Светлана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По словам женщины, до госпереворота она могла позволить себе обновить мебель и бытовую технику, а сегодняшних доходов хватает только на текущие расходы и оплату коммунальных платежей.

«Вот, говорят, при ком жили лучше? Я, например, свое мнение выскажу, при ком я жила лучше. Это было при Януковиче. У меня хоть в доме что-то осталось после его руководства – какая-то мебель, что-то хоть можно было купить. Я могла себе что-то купить – хоть табуретку, какой-то диван, кровать, стенку, еще что-то могла купить. А теперь мы просто не можем купить самое элементарное – какую-то кастрюльку, ведерко, кружку, ложку – вот до этого мы дожили», – сказала женщина.

«Посчитайте то время, когда мы могли позволить себе купить мебель, холодильник, бытовую технику, еще что-то. Вот этим мы сейчас и пользуемся – тем, что у нас осталось при Януковиче. А теперь у меня в доме нет вообще ничего, я имею полное право только заплатить коммуналку и купить на остальные деньги, зайти в магазин, что у меня осталось. А потом идти с пустым кошельком домой», – заявила Светлана.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть