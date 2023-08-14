Откровения ВСУшника: Семьи разваливаются, украинки не дожидаются мужчин с фронта
На Украине рушатся семьи из-за того, что мужчин забрали на фронт и не отпускают домой.
Об этом в интервью украинской журналистке Каролине Ашион заявил ВСУшник, депутат Киевсовета Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению военного, находящихся уже более года на фронте мужчин нужно отпускать домой.
«У нас, к сожалению, очень много семей развалились, потому что люди не видятся. Мужчины на фронте, женщины за границей, или не за границей, но она не видит, она не живет со своим мужем, и это очень влияет в принципе, как результат, на демографическую ситуацию в стране.
Потому такая возможность, если бы она с математической и практической точки зрения не наносила существенного вреда обороноспособности страны, то ее стоит рассматривать», – заявил Погребиский.
Спасибо!
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