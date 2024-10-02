Откровенно до неприличия: уже даже Эстония не скрывает, что хочет заработать на помощи Украине

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Эстония планирует заработать на помощи Украине, используя ее для подъема собственной оборонной промышленности. Такое до неприличия циничное заявление, как сообщает местное издание ERR, сделал министр обороны прибалтийского лимитрофа Ханно Певкур.

По его словам, страна намерена производить на продажу в Киев военную продукцию более чем на €100 млн ежегодно. Именно на такую сумму страна уже предоставила помощи ВСУ в текущем году, что соответствует 0,25% валового внутреннего продукта Эстонии. В последующие годы будет продолжена та же политика, но в структуре помощи грядут изменения.

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«Мы будем следовать совершенно новому курсу. Мы сообщили Украине, что будем передавать ей то, что сами у себя производим, и будем направлять полученные деньги непосредственно в эстонскую экономику и оборонную промышленность. Поэтому у нас идут переговоры с украинцами о том, в чем состоят наши возможности», — заявил Певкур.

По словам министра, Эстония уже поставляет Украине средства анализа боевой обстановки, беспилотники Threod, военные катера и противодроновые ружья производства Rantelon.

«Хотят ли они прежде всего разминирования, судостроения, беспилотники, устройства наблюдения. Мы передали Украине [информацию] о наших возможностях и теперь пытаемся найти разумный компромисс, в котором учитываются их приоритеты и наши производственные возможности. Производство тоже должно быстро подтягиваться, если [нужны] какие-то специфические изделия», – добавил министр обороны.

После получения перечня украинских приоритетов можно будет организовать государственные тендеры. По словам Певкура, в них могли бы участвовать все эстонские предприятия, которые производят требуемую продукцию.

Министр отметил, что вся эстонская продукция военного назначения, до сих поставлявшаяся на Украину, получала только положительные отзывы и является востребованной.

Как видим, война способствует тому, что даже традиционные тугодумы-эстонцы умнеют на глазах, и только Украина остается верной себе, работая на подьем чужих экономик в ущерб своей собственной.