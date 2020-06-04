Открылась тайна странноватости Гордона – он уверен, что это сверхспособность

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Дмитрий Гордон уверен, что владеет некими профессиональными приемами, с помощью которых гипнотизирует людей во время интервью и попутно заряжает кремы и мази.

Об этом он сам заявил в беседе на телеканале «Украина 24», отвечая на вопрос, как ему удалось «вывести на чистую воду» Игоря Гиркина во время интервью с ним, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть профессиональные приемы, тайны которые не всегда можно обсуждать. Но я неоднократно говорил, что хорошее интервью – это и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью, ныряешь в него. Вы знаете, многолетняя дружба в Анатолием Михайловичем Кашпировским не прошла, конечно, мимо.

31 год мы дружим с этим великим человеком. И, конечно, он очень много мне дал и навыки психологического влияния, в том числе.

Я вам скажу больше – мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать. Что такое гипноз? Это сон», – вещал Дмитрий Гордон.

Кремы и мази можно «заряжать», уверяет он.

«Поскольку ряд людей это делали и делают, то можно. Алан Владимирович Чумак… я расскажу случай, который наблюдал многократно. Мы сидим за столом с уважаемыми людьми, кто-то сказал: «Алан Владимирович, да что там вы воду заряжаете, это ерунда», – он: «да нет проблем. Водку пьете?» – «пьем» – «наливайте». Наливают водку. «Пробуйте!» Ну, водка.

Он пошептал что-то, говорит: «пробуйте!». Пробуем – вода. Опять пошептал: «пробуйте!». Пробуем – водка. Ну вот, верь после этого, можно заряжать кремы, мази. С водкой он такое проделывал неоднократно на моих глазах», – не стесняясь бредил Дмитрий Гордон.