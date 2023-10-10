Открылось окно возможностей для русского наступления – Живов

Арабо-израильский конфликт дает возможность ВС России подготовится и перейти в наступление на необходимых участках фронта.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог и автор telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё взаимосвязано в мире, и обострение арабо-израильских отношений крайне серьёзно может повлиять на ход СВО буквально во всех контекстах. Во-первых, наверное, многие смотрели трилогию «Властелин колец», где было Око Саурона, способное смотреть только в одну сторону. И его надо было отвлекать, чтобы хоббиты быстро проскочили. Вот, сейчас Око Саурона американского полностью отвлечено на арабо-израильский конфликт. Ему сейчас не до «восточного Израиля», который по ошибке называется Украиной. Соответственно, вся эта помощь, которую они хотели им сейчас выдать в последние дни, она вся сейчас пойдёт в Израиль – там и самолеты, и снаряды, и деньги. Это очень хорошо. Это значит, что уже через какое-то время украинская армия начнёт ощущать голод, а украинские чиновники начнут ощущать отсутствие зарплат. Потому что украинский бюджет полностью финансируется США и Европой. Они сами покрывают свой бюджет на 20% – расходы на всё остальное им даёт Запад», – отметил он.

Во-вторых, по словам эксперта, благодаря отвлечению внимания и ресурсов Запада российские силы получают возможность перейти от обороны к наступлению на необходимых участках фронта.

«Например, внезапно выяснилось, что снаряды 155 калибра, которые лежали в Израиле, но как бы принадлежали американцам, всё это время благополучно отправлялись на Украину. Это к вопросу – поддерживал ли Израиль Украину оружием… ещё как поддерживал! Только «кручу-верчу, обмануть хочу», «это не моё ООО – это ООО соседа». Но факт остаётся фактом: снаряды лежали на территории Израиля, они ездили на Украину, оказалось, что теперь у Израиля снарядов нет, они все потратили на Украину. Значит, больше снарядов из Израиля с так называемых американских складов Украина не получит. То есть снарядный дефицит налицо. И сейчас вся помощь, которая шла на Украину, пойдёт на Израиль. Соответственно, украинская армия начнёт испытывать дефицит буквально всего, и это будет отличное окно возможностей, чтобы провести оперативно-тактические наступление на необходимых нам участках фронта», – считает блогер.