Открыт гламурный белорусский фронт – российская попса агитирует за Лукашенко

17.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует фестиваль «Славянский базар» в Витебске как площадку, на которой российские поп-артисты агитируют за него накануне выборов.

Дифирамбы «пропел» Лукашенко именующий себя «королем эстрады» Флипп Кирокоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы? Если некому доверить. Вот я не представляю себе, как Белоруссия без Александра Григорьевича.

Я лично как артист Филипп Киркоров от этого человека получал только добро, внимание, уважение, респект. Мне не за что к нему относиться плохо. Если у кого с ним свои счеты, это их проблемы», – сказал артист в интервью телеканалу ОНТ.

Двумя днями ранее другой артист Стас Михайлов сбежал под дождем со сцены, чтобы поблагодарить Александра Григорьевича «за красоту».