Открытие «Белорусского фронта» неизбежно после сдачи Херсона

Новости Украины

Украинская пропаганда вместе с белорусскими змагарами за последние месяцы несколько раз пугали свою паству тем, что российские, а иногда российские вместе с белорусскими, войска вот-вот вторгнутся на Украину с территории Белоруссии и откроют еще один фронт. Мне неоднократно приходилось комментировать эти вбросы и каждый раз я называл их враньем, единственная цель которого – напугать белорусов войной и поссорить их с русскими.

Действительно, о каком «белорусском фронте» могла идти речь до мобилизации, когда относительно небольшой российский контингент с трудом сдерживал отмобилизованный и напичканный западным оружием и наемниками укровермахт? Растягивать еще на тысячу километров и без того растянутую линию фронта? Да и после мобилизации положение принципиально не изменилось. Мобилизованным бойцам находилось применение в других местах, а на белорусскую территорию прибывали совсем немногие. Да и расконсервированная белорусская бронетехника шла на восток, а не на юг, что тоже явно противоречило теориям о предстоящем вторжении.

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Но это было до 9 ноября. После новости об отступлении из Херсона и оккупации ВСУ западной части Херсонской области РФ, многие уже с нашей стороны заговорили о возможности открытия «белорусского фронта». И теперь я согласен, что из чисто гипотетической такая перспектива становится вероятной, хотя и вряд ли скорой. Уйдя из Херсона, Россия потеряла плацдарм на правом берегу Днепра, который вернуть было очень непросто. В 1943 году битва за Днепр продолжалась четыре месяца и стоила Советской Армии 417 тысяч «двухсотых» и почти 1 миллион 270 тысяч «трехсотых». Конечно, сейчас война идет не против Гитлера, и масштаб сражений меньше, но все равно форсирование Днепра – это огромные жертвы. Обойтись без которых можно, пойдя в обход. Через Белоруссию.

Понятно, что и военные стратеги, и государственное руководство с обеих сторон такой поворот событий допускали и просчитывали. И Лукашенко не зря много раз говорил о военной угрозе, не зря укреплял границу с Украиной, проводил бесконечные учения и договаривался о дополнительном присутствии российских военных. Если есть хотя бы теоретическая возможность войны – к ней надо готовиться. И подготовка шла. В последние пару месяцев эта подготовка ускорилась.

Лукашенко воевать не хочет. Несмотря на закручивание гаек и вытеснение из политической жизни, правового поля, а зачастую и вообще из страны прозападной оппозиции, у него достаточно проблем внутри страны. Начнись военный конфликт с Украиной, ему сложно рассчитывать на патриотический подъем, аналогичный российскому. Он сам, помнится, не так давно говорил о «не нашей войне». Причем, речь шла о Великой Отечественной, что уж говорить о конфликте с неонацистской Украиной, которая в Белоруссии до сих пор не объявлена недружественным государством. Когда-то официальный Минск заработал неплохие внешнеполитические очки на посредничестве в переговорном процессе по Украине и, несмотря на очевидную марионеточность и недоговороспособность Киева, мечтает повторить успех. Белорусское общество не готово к конфликту. Оно расколото и не мобилизовано.

Есть вопросы и к белорусской армии. Она невелика и финансируется не особенно щедро. Может быть, для мирного времени этого и достаточно, но для противостояния накачанным оружием и идеологически заряженным ВСУ, а то и мечтающим о «кресах усходних» полякам – точно нет. Поэтому сначала неизбежно встанет вопрос о едином командовании, а затем, вероятно, о политическом объединении. Этого белорусский руководитель всячески стремится избежать уже больше двадцати лет.

Будучи жителем и гражданином Белоруссии, я, разумеется, сам хотел бы, чтобы она оставалась мирной республикой и надеюсь, что так оно и будет. Но мы живем не в мирное время, и нейтралитет невозможен. Или мы вместе с Россией или мы против нее. Третьего не дано. Готовиться нужно ко всему.

И враги готовятся. Гибридная война против Белоруссии ведется и усиливается. Ее проявления мы наблюдаем каждый день в виде информационных фейков, направленных на разжигание ненависти к России и русским, создания экстремистской «пятой колонны» на территории республики и вооруженных формирований за ее пределами, не скрывающих желания при поддержке ВСУ вторгнуться и начать наводить свои порядки.

Теперь, после сдачи правобережного плацдарма, гибридный натиск на Белоруссию только усилится. Дестабилизация республики становится приоритетным направлением. Ждем активизации «спящей агентуры», вооруженных провокаций с участием местных радикалов, украинских нацистов, а то и «отпускников» из иностранных вооруженных сил и ЧВК, новых диверсий, покушений и терактов. И, конечно же, неистовой русофобской кампании. Времена будут сложные и действовать придется еще жестче.