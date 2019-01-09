Открытие бесплатного катка в Севастополе обернулось скандалом

09.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Открытие бесплатного катка в Артиллерийской бухте в центре Севастополя накануне новогодних праздников обернулось скандалом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно официальной версии, каток был подарком горожанам от местного правительства. Аттракцион – абсолютно бесплатный и в первые дни вызвал ажиотаж у школьников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако после первого тест-драйва наступило разочарование. Во-первых, каток оказался маленьким – всего 228 квадратных метров. Во-вторых, синтетическое покрытие на нем, а не настоящий лёд, не позволяло нормально скользить.

«Лед пластмассовый, на нем сложно кататься. На этом льду можно шагать, а не скользить. Тут надо ребрами толкаться, а это сложно», – пояснила телеканалу НТС юная фигуристка, которую организаторы пригласили на открытие катка для показательных выступлений.

Рядовые посетители, видимо, не сообразили, как это – «толкаться ребрами», поэтому уныло ходили цепочкой вдоль бортика в загоне. Ролик о невеселых зимних забавах крымчан выложила в сеть блогер Татьяна Родионова.

В сети появились и другие жалобы. «Ребенок сходил на этот каток и упал. Весь пуховик в жирных пятнах, не отстирывается. Пришлось отдавать в химчистку. Какой дрянью промазывают этот каток?» – написала в «Фейсбуке» Марина Чертушкина.

Директор ГАУ «Центр развития туризма» Валерия Бровцына пояснила НТС, что для обеспечения хоть какого-то скольжения каток нужно три раза в день обрабатывать специальной селиконовой эмульсией.

«Эта эмульсия позволяет кататься продолжительное время. Но на фигурных коньках кататься нельзя из-за наличия впереди зубцов. Мы приобрели 70 пар специальных коньков», – рассказала Брицына.

Пластиковое покрытие катка обошлось городскому бюджету в миллион рублей. Еще 7-8 миллионов потребуется на обеспечение его функционирования до конца февраля.

Можно было бы и не вглядываться так пристально в зубы «дареного коня», если бы не одно обстоятельство. Открытие бесплатного катка в Артбухте удивительным образом совпало с открытием другого катка — в крупнейшем торговом центре Севастополя «Муссон». К нему в правительстве Севастополя отношение особое.

«Муссон» был закрыт летом в рамках всероссийской кампании по борьбе за пожарную безопасность после трагедии в Кемерово. Севастополь стал рекордсменом страны по числу закрытых ТЦ. Их было 17. Заново открывались он в разное время, и только «Муссон» простоял закрытым до самого Нового года. Более того, правительство пыталось добиться сноса ТЦ через суд, но проиграло. Губернатор Севастополя неоднократно позволял себе резкую критику в адрес владельца «Муссона» Владимира Плотки. Даже когда МЧС сняло все претензии, ТЦ под надуманными предлогами не открывали. И только несанкционированные митинги предпринимателей сдвинули дело с мертвой точки — три корпуса «Муссона» открылись.

В том числе тот, где расположен популярный в Севастополе массовый каток. Он платный, но большой – 1800 квадратных метров и с настоящим льдом. Любители покататься по нему сильно соскучились. Разделить их радость городское правительство, потратившее почти год на уничтожение «Муссона», разделить не могло. Потому, видимо, и бухнуло 9 млн бюджетных рублей на пластмассовую альтернативу.