Открытие мечети в Крыму, на которое приглашали Эрдогана, вновь перенесено

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Окончание строительства Соборной мечети в Симферополе переносится на конец года. Объект, который по поручению президента РФ должны были торжественно открыть в октябре 2021 года, перешел в разряд долгостроев и к 1 июля, как обещал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, не будет готов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире телеканала «Миллет» глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что на перенос сроков повлиял ряд факторов, в том числе поставка стройматериалов из-за рубежа.

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«Частный подрядчик, деньги не бюджетные, поэтому в данном случае претензии предъявлять сложно. Есть проблемы с логистикой, и часть материала доставлялась из-за границы, – пояснил он. – Рассчитываем, что в этом году подрядчик всё закончит. В такой ситуации сложно говорить о каких-то срывах, были нарушения в финансовых планах, и начало специальной операции изменило многие процессы на территории нашей страны. Но мы, в принципе, рассчитываем, что в этом году мечеть станет одним из самых красивых объектов, так же, как православный храм Александра Невского в Симферополе. Вот будет караимская кенаса сдана на этой неделе, в субботу, на Пролетарской улице. Тоже одно из красивейших зданий. Поэтому всё, что можно сделать для сохранения культуры, традиции, обычаев народов, проживающих на территории Крыма, будет сделано вне всяких сомнений».

В прошлом году премьер Гоцанюк уверял, что мечеть будет готова к маю 2023 года, поскольку объект готов на 70%, внутренние работы практически завершены, остался фасад и благоустройство территории.

Стройматериалы для мечети возят из Турции. Продукция проходит сертификацию и только после этого идет в строительство. Рисков из-за введения санкций нет.

Строительство Соборной мечети ведется с 2016 года. Она станет крупнейшей в Крыму, занимающей площадь в 5,7 тысячи квадратных метров. Сооружение состоит из двух частей – основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед намазом. На территории мечети смогут находиться до 2,6 тысячи человек.

Еще до начала СВО планировалось, что на открытие приедут президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Москва передавала соответствующее приглашение в Анкару. Публично турецкая сторона возможность приезда Эрдогана не подтверждала – Анкара ведёт сложную игру, одновременно реализуя проекты с Россией и поставляя беспилотники «Байрактар» на Украину, где ВСУ используют турецкие дроны для убийства граждан РФ в зоне спецоперации.