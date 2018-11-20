Открытие «Муссона» в Севастополе вновь откладывается на неопределенный срок

20.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников продолжает уверять, что не препятствует открытию крупнейшего в Севастополя торгового центра «Муссон», а на деле открытие постоянно откладывается.

На прошлой неделе в эфире телеканала ИКС Овсянников заявил, что ничто не мешает открытию «Муссона».

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«В целом собственник «Муссона» может открыть его в любой момент. И ответственность за эксплуатацию здания и спортивного, и торгового нести будет он. Никто ему не запрещает. Но он почему-то этого не делает. Можно – пожалуйста, эксплуатируй», – сказал Овсянников.

На самом деле ситуация иная. На прошлой неделе суд апелляционной инстанции вновь отказал в снятии обеспечительных мер по второму (центральному) корпусу центра.

«Во втором корпусе у нас вовсе нет замечаний, ни по линии МЧС, ни по линии архитектуры. Но, несмотря на это, суд не разрешает эксплуатацию второго корпуса. И теперь я не знаю, когда откроется «Муссон». Если все так происходит, может быть, его не откроют и вовсе», – сказал владелец «Муссона» Владимир Плотка.

В начале ноября он заявлял, что торговый центр может быть открыт через 20 дней, кинотеатр «Муссон» – перед Новым годом, но как выяснилось, поспешил с прогнозами.

«Мы сейчас боремся, грубо говоря, с ветряными мельницами. Сейчас непонятно, как суд себя ведёт. Истец – прокуратура и МЧС – говорит, что все нормально, мы говорим – все нормально, все говорят – все хорошо, а суд говорит: «я не буду открывать». Я вообще не понимаю, что происходит», – признался Плотка в интервью телеканалу НТС.

По оценке Плотки, с момента закрытия торгового центра в мае неуплаченные налоги, потери арендаторов и самого ПАО «Муссон» составили не менее 500 млн рублей. Многие предприниматели просто разорились.

Даже общественница, задававшая вопрос на срежиссированной «прямой линии» с губернатором, не удержалась от комментария: «Это торговые места, рабочие места. И резкое снижение конкуренции – как в ассортименте, так и в ценах».

ТЦ был закрыт весной после проверок МЧС. В результате простоя «Муссона», лишены рабочих мест порядка 500 предпринимателей. В центре работали многозальный кинотеатр, арт-площадка «Атриум», детский развлекательный комплекс площадью 7000 м3, ледовый каток площадью 1700 м3, боулинг, центр бильярда и огромный спортивный центр, где проходили соревнования всероссийского уровня, а занятия во многих детских секциях и группах инваспорта были бесплатными.