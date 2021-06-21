Открытие Турции собьёт цены на отдых в Крыму и Сочи

21.06.2021, Москва, Михаил Рябов

Грядущее возобновление авиасообщения России с Турцией должно снизить цены на отдых в Крыму и Сочи, где местный бизнес, пользуясь закрытыми границами и ажиотажным спросом, резко увеличил расценки.

Об этом пишет газета «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коронавирусные ограничения и закрытие популярных курортов привели к взлету цен. Проживание в отелях 4–5 звезд с июня по декабрь стало дороже на 26%. На 13% стало дороже проживание в хостелах», – описывает издание ситуацию на черноморском побережье.

После открытия полномасштабного авиасообщения с Турцией цены на российских курортах снизятся в пределах 10%, предполагает глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

Отели категории четыре-пять звезд в Сочи на июнь забронированы практически под завязку, а в бюджетных трехзвездочных гостиницах осталось менее 5% свободных мест, сообщает газета.

«Одной из причин внезапного открытия Турции может быть ухудшение ситуации с коронавирусом в российских, в том числе и курортных регионах… Разрешение на полеты в Турцию позволит увеличить темпы вакцинации», – предполагают авторы материала.

«Впрочем, у решения пустить россиян на турецкие курорты может быть политическая подоплека: накануне выборов в Госдуму нужны отдохнувшие и подобревшие избиратели», – выдвигает еще одну версию газета «Московский комсомолец».