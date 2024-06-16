Открытие украинских демографов: в границах 1991 года будет некому жить

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Численность трудоспособного населения на Украине на 2024 год, если сравнить с довоенным 2021 годом, снизилась на 40%. Такие данные озвучид киевский Уентр имени Разумкова.

«Информация по кадровым платформам показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это отношение практически друг к другу. По последним данным, на 62 тысячи вакансий было 67 тысяч резюме», – комментирует ситуацию ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

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По ее словам, для восстановления экономики Украины необходимо более 4,5 млн. трудоспособного населения. Среди факторов, влияющих на перспективы развития сферы занятости, эксперт назвала демографические процессы и региональную спецификацию.

«Сокращение рабочей силы на 40% в 2024 году, как сравнивать с 2021 годом, произошло из-за демографических потерь. востока Украины, потерял потенциал аграрный сектор на юге», – говорят в Центре Разумкова.

Несмотря на массовую релокацию предприятий в тыловые регионы Украины, на мероприятиях сложно создавать ВПК, потому что на новых местах не было до сегодняшнего дня крупных промышленных предприятий, и в смысле организации производства там отсутствует «промышленно-техническая культура».

По словам доцента Академии труда и социальных отношений Николая Судакова, украинская экономика даже в таких условиях проявляет адаптивность. В частности, сложилась ситуация, когда одни предприятия выживают благодаря другим – те, которые теряют способность быть конкурентоспособными и прекращают деятельность или сокращают работников, высвобождают кадры для продолжающих работать предприятий.

Рабочей силы в Украине не хватает уже сейчас. После войны эта недостача может быть катастрофической, считает еще один украинский демограф – директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Элла Либанова.

По ее прогнозам Украина, вероятнее всего, не сможет полноценно компенсировать потери на рынке труда после войны из-за большого количества трудоспособного населения, выехавшего за границу.

«Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой. А мы не сможем. То придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит. Но если в Украине будут интересны молодежи стартовые условия, то могут приехать и поляки, и из стран Балтии, могут приехать и из Центральной Европы, Западной Европы – это абсолютно возможно”, – отметила она.

Озвученные цифры и тренды звучат как приговор на фоне нынешнего самоубийственного курса на тотальную войну за территории в границах 1991 года. Если тренд на исчерпание трудового и демографического потенциала будет продолжен, да еще и усугублен чисто военными потерями, то к моменту гипотетической перемоги в этих границах под украинским флагом просто некому будет жить. Во всяком случае, если вести речь о трудоспособном населении, а не об иждивенцах.