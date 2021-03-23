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23.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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Открыто объявлено о «Холодной войне» между США и Россией


Утверждение о том, что «Холодная война» между Вашингтоном и Москвой прекратилась в 1991 году- наивно, американцы не прекращали недружественные действия против России все последующие годы после распада Советского Союза.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушкова, в определенный период эта война затихала, но сейчас Вашингтон возобновил ее с новой силой.

«Когда говорят, что даже в годы «Холодной войны» американские президенты не позволяли себе таких высказываний. А почему говорят «даже в годы «Холодной войны»? А сейчас что? Что Соединенные Штаты ведут против России, не «Холодную войну»?

Были периоды, когда это выглядело совсем по-другому, но сейчас, на мой взгляд, мы имеем состояние «Холодной войны» США против России. А когда американские войска были в Прибалтике? Никогда, а сейчас они там есть. А когда корабли НАТО и США были в Черном море? Редко заходили флаг показать, а сейчас они все чаще и они там есть. А когда были маневры НАТО и американских военно-морских сил в Балтийском море? Крайне редко, а сейчас они там есть. А когда шла речь о том, чтобы разместить военную базу на территории Польши? Не было такого. А оружие ядерное на территории Польши – прежний посол США говорил.

Я считаю, что мы уже в состоянии «Холодной войны» с Соединенными Штатами. Правда, это односторонняя «Холодная война». Против нас ее ведут Соединенные Штаты, а мы не хотим новой «Холодной войны». Но мы находимся в этом состоянии, и Байден своим заявлением подчеркнул – «Мы ведем против вас новую «Холодную войну», – заявил Пушков.


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