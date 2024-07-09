Открытое письмо Кивы: Зеленскому предложили использовать момент с выгодой для Украины
Украинский авиаконструктор Дмитрий Кива, ранее занимавший должность генерального конструктора киевского авиационного ГП «Антонов» предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому идею совместной с ЕС модернизации тяжелых транспортных самолетов Ан-124.
В письме бывшего гендиректора госпредприятия «Антонов» на имя президента Украины, в частности, указывается следующее:
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«Европейские страны сообщили о запуске программы ESOCA (европейская система по грузовым перевозкам) по созданию тяжелого транспортного самолета взамен Ан-124-100. Согласно европейской программе ESOCA, предусмотрен анализ возможностей создания необходимого для ЕС тяжелого транспортного самолета (без участия Украины) на замену самолета Ан-124, количество которых существенно уменьшилось», – говорится в письме конструктора на имя хозяина Банковой.
Кива напоминает, что украинские «Русланы» и сегодня обеспечивают часть военной и гуманитарной логистики ЕС.
ГП «Антонов» ранее уже планировало на самолете Ан-124 импортозамещение на западные материалы, оборудование, двигатели и другие компоненты.
«Конструкторы определили, что модернизированный самолет по технико-экономическим характеристикам (груз-дальность, расход топлива, масса пустого и др.) согласно расчетам имел бы существенное преимущество над существующим самолетом. В частности, благодаря применению материалов, комплектующих изделий, двигателей и оборудования европейского производства, модернизированный самолет Ан-124 может иметь максимальный взлетный вес 450 тонн и максимальный коммерческий вес 170 тонн», – говорится в письме.
Для участия в программе с Европейским Союзом по созданию тяжелого транспортного самолета украинский конструктор предлагает такие меры.
– Основную аэродинамику и компоновку самолета делать на базе Ан-124-100.
– Двигатели установить английские Rolls Roys или американские General Electric.
– Установить современную стеклянную кабину с пилотажным навигационным оборудованием (Thales, Honeywell).
– Конструкторскую и технологическую документацию перенести с бумажной на цифровую.
– Прессованные панели крыла протяженностью 28 метров необходимо заменить на конструкцию для изготовления в ЕС.
– Работы по созданию нового модернизированного самолета должны производиться концерном Airbus, ГП «Антонов» и другими европейскими компаниями.
– Производить крылья самолета в Великобритании, части фюзеляжа в Германии, части агрегатов на ГП «Антонов» и окончательная сборка во Франции.
– Разработка такого модернизированного самолета продлится 4-5 лет и стоит около 3 млрд. долларов.
– В целом создание нового европейского самолета такого класса будет стоить не менее 10 млрд. долларов и потребует срока в 8-10 лет».
Сегодня открылось окно возможностей для того, чтобы Украина вклинилась в европейский рынок со своим предожением. Аналогов тяжелым «Русланам» в Европе нет, а основные авиапроизводители ЕС находятся в глубоком кризисе с точки зрения готовности производить принципиально новые тяжелые транспортники (во всяком случае, раньше 2027-2030 годов).
В условиях требований военной логистики и восстановления спроса на мирную логистику после пандемии коронавируса, идея нового транспортника звучит своевременно.
В своем письме Кива не упустил возможности нажаловаться Зеленскому на его предшественников, напомнив, что при них предприятие не разработало и серийно не выпустило ни одного самолета, а также упустило возможность и действуя соглашения и контракты с европейскими и другими партнерами.
«С 2015 года усилиями тогдашнего президента Украины П. Порошенко и премьер-министра А. Яценюка были прекращены работы по созданию и совместному производству и модернизации самолетов Ан-178-111, Ан-132, а также Ан-124. -100 с Европейским союзом и другими странами. Началось целенаправленное уничтожение авиапромышленности Украины, включая разработку и производство транспортных самолетов».
По этой причине, заключает авиаконструктор, «к сожалению, сегодня у ГП «Антонов», в основном, отсутствует большинство критически важных направлений, связанных с проектированием, конструированием и производством самолетов такого класса». А следовательно – «вызывает сомнение участие ГП «Антонов» в создании тяжелого транспортного самолета».
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