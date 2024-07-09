Открытое письмо Кивы: Зеленскому предложили использовать момент с выгодой для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский авиаконструктор Дмитрий Кива, ранее занимавший должность генерального конструктора киевского авиационного ГП «Антонов» предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому идею совместной с ЕС модернизации тяжелых транспортных самолетов Ан-124.

В письме бывшего гендиректора госпредприятия «Антонов» на имя президента Украины, в частности, указывается следующее:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Европейские страны сообщили о запуске программы ESOCA (европейская система по грузовым перевозкам) по созданию тяжелого транспортного самолета взамен Ан-124-100. Согласно европейской программе ESOCA, предусмотрен анализ возможностей создания необходимого для ЕС тяжелого транспортного самолета (без участия Украины) на замену самолета Ан-124, количество которых существенно уменьшилось», – говорится в письме конструктора на имя хозяина Банковой.

Кива напоминает, что украинские «Русланы» и сегодня обеспечивают часть военной и гуманитарной логистики ЕС.

ГП «Антонов» ранее уже планировало на самолете Ан-124 импортозамещение на западные материалы, оборудование, двигатели и другие компоненты.

«Конструкторы определили, что модернизированный самолет по технико-экономическим характеристикам (груз-дальность, расход топлива, масса пустого и др.) согласно расчетам имел бы существенное преимущество над существующим самолетом. В частности, благодаря применению материалов, комплектующих изделий, двигателей и оборудования европейского производства, модернизированный самолет Ан-124 может иметь максимальный взлетный вес 450 тонн и максимальный коммерческий вес 170 тонн», – говорится в письме.

Для участия в программе с Европейским Союзом по созданию тяжелого транспортного самолета украинский конструктор предлагает такие меры.

– Основную аэродинамику и компоновку самолета делать на базе Ан-124-100.

– Двигатели установить английские Rolls Roys или американские General Electric.

– Установить современную стеклянную кабину с пилотажным навигационным оборудованием (Thales, Honeywell).



Сегодня открылось окно возможностей для того, чтобы Украина вклинилась в европейский рынок со своим предожением. Аналогов тяжелым «Русланам» в Европе нет, а основные авиапроизводители ЕС находятся в глубоком кризисе с точки зрения готовности производить принципиально новые тяжелые транспортники (во всяком случае, раньше 2027-2030 годов).

В условиях требований военной логистики и восстановления спроса на мирную логистику после пандемии коронавируса, идея нового транспортника звучит своевременно.

В своем письме Кива не упустил возможности нажаловаться Зеленскому на его предшественников, напомнив, что при них предприятие не разработало и серийно не выпустило ни одного самолета, а также упустило возможность и действуя соглашения и контракты с европейскими и другими партнерами.

«С 2015 года усилиями тогдашнего президента Украины П. Порошенко и премьер-министра А. Яценюка были прекращены работы по созданию и совместному производству и модернизации самолетов Ан-178-111, Ан-132, а также Ан-124. -100 с Европейским союзом и другими странами. Началось целенаправленное уничтожение авиапромышленности Украины, включая разработку и производство транспортных самолетов».

По этой причине, заключает авиаконструктор, «к сожалению, сегодня у ГП «Антонов», в основном, отсутствует большинство критически важных направлений, связанных с проектированием, конструированием и производством самолетов такого класса». А следовательно – «вызывает сомнение участие ГП «Антонов» в создании тяжелого транспортного самолета».