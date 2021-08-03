Открытое письмо Путину: Грузия вымаливает дружбу у России

03.08.2021, Тбилиси, Леван Лежава

На политическом ристалище Грузии опять скандалы, которые возникают чаще, чем протуберанцы на солнце. Очередной ажиотаж в грузинском политическом спектре связан с деятельностью партии «Альянс патриотов Грузии».

Один из лидеров оппозиционной партии Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook открытое письмо к президенту России Владимиру Путину.

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Ирма Инашвили.

«Открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений и проинформировать Вас о том, что мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии. Настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны, и мы с сожалением констатируем, что несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать «очередные очки» перед западными партнерами», – говорится в тексте обращения к президенту РФ.

Не лишним будет напомнить читателю, что «Альянс патриотов Грузии» на парламентских выборах 2016 года произвел некую сенсацию. «Альянс» стал третьей парламентской фракцией. Тогда на первом месте уверенно расположились правящая партия «Грузинская мечта», а на втором – оппозиционное – «Единое национальное движение». Да, «Альянс» был лишен возможности, чтобы хоть как-то влиять на решение разных вопросов, поскольку в парламенте их было всего 6 депутатов, но политическую активность вел, как говорится, до потери пульса.

Разумеется, обращение Ирмы Инашвили вызвало истерию, как среди представителей правящей партии, так и оппозиции. Бредовая логика и мышление последних просто изумляет – американские выкормышы повсюду ищут «руку Кремля». К сожалению, это касается всех, кто хоть как-то пытается нормализовать отношение с Москвой. Слышать этот идиотизм из уст представителей (правящих и оппозиционных) партий, целиком и полностью финансируемыми заокеанскими горе-хозяевами и горе-друзьями, говорит о высшей форме цинизма над грузинским народом.

Сегодня правящая группировка и оппозиция, которые так щедро подпитываются подачками из Вашингтона и Брюсселя прикладывают все усилия для выявления политиков, общественных деятелей, которые якобы финансируются из РФ.

Парадокс ситуации заключается в том, что в грузинской политике нет ни пророссийских партий, ни пророссийских политиков. Ситуация проста до примитива – все хлебные места на западном направлении уже давно заняты, оставшиеся не у кормила власти политики пытаются искать хоть какие-то альтернативы.

Так о дружбе с Российской Федерацией говорили в свое время и депутат Губаз Саникидзе, и экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая в свое время окончила МГУ в Москве. Об этом трубила и правящая партия «Грузинская мечта», которой жизненно необходимо было победить на судьбоносных для нее парламентских выборах 2012 года. А на деле получилось иное – электорат проголосовал за восстановление отношений с РФ, а после на них просто наплевали или, как говорят в простонародье, забили.

Сегодня грузино-российские отношения находятся в тупике, в который грузинские политиканы их и загнали. Поэтому такие политические партии, как «Альянс патриотов Грузии», ищущие хоть какие-то точки диалога с Российской Федерацией, неизбежно будут в Грузии получать поддержку и доверие народа. Разумеется, грузино-российский диалог выгоден всем, кроме Вашингтона.

К счастью, лицемерная политика США и стран ЕС, наносящая ущерб Грузии, уже становится явной для грузинского населения. В качестве примера можно привести события, которые развернулись в Грузии в начале июля. Тогда большая часть населения республики выступила за срыв гей-парада в Тбилиси. Вслед за этим последовал окрик и некий оскал со стороны американских и евросоюзных чиновников.

Если перевести все это на доступный общечеловеческий язык, то получается иное – США и ЕС наплевать на интересы, ценности, культуру и историю Грузии. Не прибавил правящей партии очков и выход из договора с оппозицией, который был подписан при посредничестве с Евросоюзом. Вслед за этим США рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Грузию, а грузинским властям намекнули, что скоро против Вас будут введены санкции.

В силу последних событий можно смело констатировать, что сегодня Штаты достаточно стремительно теряют свои позиции в Грузии. Может этим и обусловлено такое душераздирающее открытое письмо, которое адресовала Ирма Инашвили российскому лидеру Владимиру Путину. Так может настало время грузинскому народу сказать свое веское слово, а не вести себя на бойню как стадо баранов?