«Открытые медиа» Ходорковского выставляют Россию на продажу

05.07.2021, Москва, Олег Кравцов

До выборов в Госдуму остается более двух месяцев, но в их преддверии либералы начали массированную информационную атаку на российскую власть, обвиняемую во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Аргументах и фактах» пишет политический обозреватель Армен Гаспарян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Он обращает внимание, что за нападками на представителей власти стоят СМИ, зарегистрированные вне российской юрисдикции и доменной интернет-зоны, крупнейшее среди которых – зарегистрированное в Эстонии интернет-портал «Открытые медиа» беглого олигарха Михаила Ходрковского.

«Тактика нехитрая: завалить потребителя не качеством, а количеством, в расчете на то, что большинство в нюансы вдаваться не станет. И обязательно картинки красивые подобрать. И неважно, что на части из них не Россия, а, например, Украина или Белоруссия будет. Какая разница, если в стране вообще все неправильно?», – пишет Гаспарян.

Он указывает, что эта повестка тщательно и небескорыстно отрабатывается.

«К примеру, главный редактор издания «Проект» Баданин в одном только 2018 году получил 330 тыс. долларов в виде грантов в качестве «поддержки качественной журналистики в России». Что же входит в это определение? Безостановочная борьба с существующим в России государственным строем?

Но вот что интересно: не будучи, как и все наши либералы, любителем советского прошлого, сам Баданин творит так, словно всю сознательную жизнь проработал в газете «Правда». Только теперь вместо заголовков типа «Позор платным трубадурам с Уолл-Стрит» следует не менее показательный «Кремль при поддержке чекистов и провластных журналистов воюет с Навальным». Это вот и есть качественная журналистика с ценником в 330 тысяч долларов в год?», – задается вопрос эксперт.

При этом он не отрицает, что в стране хватает проблем.

«Но их оценивают не по рыданиям в соцсетях, а по умению власти оперативно решать эти проблемы. И никто не говорит, что в родимой стране вовсе нет недоработок и безобразий. Есть. И с ними борются те, кому положено, в ежедневном режиме. Но вот что странно: новостей из серии «Задержан коррупционер» или «Открыт новый железнодорожный мост» вы в этих СМИ вообще не найдете.

Они ведь не за то получают увеличенное в преддверии выборов финансирование от зарубежных фондов. Вероятно, им нужно любой ценой добиваться дискредитации власти, через которую показывать нелегитимность любых выборов в стране. А вот уже через это — добиваться своей главной цели: унижения и бесчестия России»,- считает автор.

«История совершила круг. 100 лет политическая эмиграция люто ненавидела власть, но гордилась своей русскостью. Теперь новое поколение борцов ее тоже выставила на продажу. Для них ведь в сухом остатке нет понятия Родины, у многих уже давно гражданство других стран. Публикация бесконечных фейков о месте их рождения стала вполне себе успешным бизнесом, и реальные проблемы государства и населения в сферу их интересов не входят. Они про другое. Вот об этом стоит помнить любителям такого рода информации. Хотя лучше всего в качестве информационной гигиены ее вообще не потреблять», – резюмирует Гаспарян.