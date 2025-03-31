Открыв границы, Украина потеряет еще полмиллиона человек, а две трети беженцев все равно не вернутся

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Журнал The Economist считает, что две трети украинских беженцев может навсегда остаться в Европе.

Опубличивая такие выводы, издание ссылается на итоги недавно проведенного исследования украинской исследовательской группы Центр экономической стратегии (ЦЭС). Если верить им, то сегодня только 43% беженцев планируют вернуться на родину, тогда как двумя годами ранее их было 74%.

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Утверждается также довольно спорный тезис, согласно которому для многих беженцев важно не только то, когда закончится конфликт, но и как именно.

«Растущая перспектива прекращения огня без вступления Украины в НАТО или ЕС, наряду с продолжающейся российской оккупацией пятой части страны, не внушает особого доверия. Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет», – говорится в публикации.

Украинские женщины составляют основную часть беженцев, и когда-то считалось, что после окончания боевых действий они вернутся домой. Сегодня более правдоподобно, что прекращение военного положения приведет к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин военного возраста, которым в настоящее время запрещен выезд, покинут страну, воссоединившись со своими, уже устроившимися за рубежом семьями.

В исследовании ЦЭС говорится, что уехать могут более 500 000 человек.

«Поскольку это будет катастрофой для рынка труда Украины и для ее способности защитить себя, страна будет медлить с ослаблением ограничений. «Это может занять много времени», — говорит украинский депутат Александр Мережко».

Тем не менее, в своей основе тенденция указана совершенно правильно. Украинцы в Европе действительно «пускают корни». В той же Польше доля беженцев, большинство из которых — женщины, работающих или активно ищущих работу, превысила 67%.

Анжелика, учительница музыки из Винницы, убирает дома и упаковывает одежду на складе в Кракове. Как и миллионы украинцев в Европе, она стоит перед незавидным выбором. Остаться в Польше означало бы больше времени проводить вдали от мужа, который не может покинуть Украину. Вернуться обратно — значит рисковать будущим своих двоих детей.

«Даже если война закончится сейчас, она начнется снова… В таких обстоятельствах какая мать захочет вернуть своего сына на Украину?» — говорит она.

Польское правительство планирует разрешить беженцам обменять временную защиту на вид на жительство сроком на три года. Число тех, кто подаст заявление, «может быть несколько сотен тысяч, а может быть и все», говорит заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.

Подталкивают польские власти к таким шагам экономические мотивы. Украинцы в Польше – отнюдь не нахлебники. По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2023 году доля украинских работников в ВВП страны уже составила 1,1%. Таким образом, украинцы вносят гораздо больший вклад в экономику Польши как работники и налогоплательщики, чем получают гуманитарной помощи от польского государства.

В большинстве других стран ЕС, однако, картина более мрачная. В Германии уровень занятости среди украинских беженцев на конец 2024 года составил всего 43%. В Италии и Испании этот показатель еще ниже, хотя почти везде он растет. Правда, скептики утверждают, что такие цифры связаны с высоким уровнем теневой занятости украинцев в этих странах и уходом работодателей от налогов.