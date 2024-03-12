«Откуда цветочек?» – депутат обвинил российских мужчин в опосредованном финансировании ВСУ

Елена Острякова.  
12.03.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


75% цветов, которые на 8 марта завозились в Россию и скупались мужчинами по повышенным ценам, были закуплены в недружественных странах.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил журналистам депутат от фракции «Справедливая России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

75% цветов, которые на 8 марта завозились в Россию и скупались мужчинами по повышенным...

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«Из той же самой Голландии, где русоненавистники махровые. Сотни миллионов евро собирают сами на закупку снарядов для ВСУ и призывают весь остальной блок делать то же самое. То есть наши мужчины выкладывают огромные средства, направляют их в Голландию, а голландцы вооружают ВСУ. Я бы призвал всех мужчин спрашивать, откуда этот цветочек и принесет ли он удовлетворение и радость в вашу семью», – сказал Нилов.

Между тем, легко проверить, какие, например, автомобили принадлежат Нилову и его сыну – и насколько дружественные России фирмы их произвели.

В качестве положительного примера Нилов привел школьника Данилу Крушницкого, который в гараже отца вырастил тюльпаны на 2 млн руб. Причину засилья голландских тюльпанов депутат видит «в засилье лоббистов».

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