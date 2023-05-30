Откуда, сколько и какие дроны атаковали Москву?

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В утренней атаке на Москву были задействованы восемь дронов, все они были поражены.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», – сообщили в ведомстве.

При этом, эксперты спорят о типе беспилотников месте их запуска и количестве.

Так, телеканал «Звезда» сообщил о трех десятках беспилотников. Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин в своем блоге пишет, что Украина применила ранее неизвестные БПЛА, которые не поддаются воздействию РЭБ.

«Для атаки на Москву использованы ранее неизвестные беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой «утка» – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Силовая установка – с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров и теоретическая дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата. Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия – сбивать», – считает Рогозин.

При этом автор телеграм-канала «Рыбарь», военный аналитик Михаил Звинчук сообщает, что тип беспилотника известен, как и места их запуска.

«В налете на Москву применялись БЛА UJ-22. Подобные беспилотники уже долетали до Подмосковья. На вооружении ВСУ стоит около 500 БЛА такой модели… Запускали БЛА из приграничья в Черниговской, Сумской или Харьковской областях. Это в очередной раз поднимает вопрос оправданности вывода войск из Черниговской и Сумской областей год назад, оставление буферной зоны к северу от Харькова осенью. А также поднимает вопросы к разведдеятельности в приграничье, равно как и активности противника в этих областях», – отмечает «Рыбарь».

Он призывает нанести удары по заводам по сборке и вооружению БПЛА, координаты которых известны.

«Заводы по сборке беспилотников и начинению их взрывчаткой находятся в известных местах — в том же «Коммунаре» в Харькове, в цехах в Кривом Роге, в заводских помещениях в Запорожье. Координаты передавались неоднократно, но бьют-с крайне избирательно. Нужны фото и видеоподтверждения изнутри самих цехов, где будет огромными красными буквами написано «этот БЛА полетит на Кремль». И даже тогда будут сомневаться», – подчеркивает Звинчук.

Известный российский политолог Сергей Марков в своем блоге утверждает, что БПЛА запускали непосредственно с территории РФ.

«25 дронов участвовали в атаке на Москву. Летели они из какого-то места в Подмосковье. Некоторые называют посёлок Бенилюкс. Но так или иначе, технология террористов видимо следующая. Части дронов под видом бизнеса завозятся на какой-то склад. На закрытой территории. Таких складов в Подмосковье сотни. Там из них собираются террористами дроны. И запускаются по целям. Поддержку террористических ударов, наведение на цели, осуществляет спутниковая группировка армии США. Непосредственные исполнители терактов – агенты спецслужбы Украины», – убежден Марков.

Политтехнолог Марат Баширов призывает провести детальный разбор атаки и сделать выводы.

«Атака БПЛА на Москву – это было неизбежно. Теперь важно разобраться с определенными вопросами. Куда целились? В военные объекты – одно дело, в жилые дома, чтобы разогреть общественное мнение – другое. Работала ли система оповещения об атаке так, как это работает на Украине? С какой периодичностью такие атаки можно ожидать?», – задается вопросами Баширов.